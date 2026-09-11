ДЗИ дари специализиран електрически мотор на Академия за първа помощ

ДЗИ, част от KBC Group в България, дари специализиран електрически мотор на Академия за първа помощ, предназначен да подпомага екипите на организацията при достигане до пострадали в труднодостъпни райони и по време на масови спортни и обществени събития. Дарението е част от последователните усилия на ДЗИ да подкрепя инициативи с реален обществен принос и в подкрепа на организации и институции, които са ангажирани с общественото здраве и опазването на човешкия живот и имущество.

Новото превозно средство е предназначено за бърза реакция при спешни случаи в планински маршрути, мащабни спортни прояви и други места със затруднен достъп за конвенционални превозни средства. То ще се използва от обучени парамедици или доброволци, които ще могат да реагират и окажат адекватна помощ, когато дори секундите имат огромно значение за живота и здравето на пострадалите.

„В критична ситуация първите минути често са решаващи. Вярваме, че инвестициите в подготовка, знания и навременна реакция могат да спасяват човешки животи. Затова сме горди, че чрез партньорството си с Академия за първа помощ подкрепяме допринасяме за по-бърз достъп до помощ там, където тя е най-необходима“, коментираха от ДЗИ.

Партньорството между ДЗИ и Академия за първа помощ стартира през 2024 г. и обхваща редица обучения и инициативи, насочени към повишаване на знанията и готовността за реакция при инциденти сред служители, учители, родители и представители на различни общности в България. Академия за първа помощ е първата и единствена организация в страната, одобрена от Министерството на образованието и науката за провеждане на сертифицирани обучения по първа помощ за педагогически специалисти.

Освен материална подкрепа, сътрудничеството между двете организации включва разработване на образователно съдържание, обучения и инициативи, насочени към повишаване на културата по първа помощ и превенция сред широката общественост. През тази година ДЗИ и Академия за първа помощ работят и по серия образователни видеа и информационни табла, посветени на основни техники за оказване на първа помощ и правилна реакция при различни спешни състояния.

ДЗИ е дружеството с най-дълъг опит на българския застрахователен пазар, основанo през 1946 г., като през настоящата година отбелязва 80 години от създаването на компанията. От началото на месец септември дружеството стартира нова доброволческа програма под надслов „Неочаквано добро”. Тя има за цел да ангажира служители, агенти, партньори, клиенти и местни общности в реализацията на 80 доброволчески инициативи в цялата страна. Програмата стартира с доброволческа акция в Струмяни насочена към преодоляване на последствията от тежкото наводнение, което в края на август засегна селото.