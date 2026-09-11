Мина ще добива повече въглища от цели държави. Гонят световен рекорд

Индия се готви да изведе една от въглищните си мини на първо място в света. Гевра в щата Чхатисгарх трябва да произведе около 56 млн. тона въглища през тази година, а през 2027 г. целта се вдига до 63 млн. тона. Ако планът бъде изпълнен, мината може да изпревари американската Black Thunder и да се превърне в най-голямата въглищна мина в света по годишен добив. Още по-впечатляващо е, че Гевра вече има екологично разрешение за разширяване на капацитета до 70 млн. тона годишно.

От 1981 г. до световния връх

Гевра работи от 1981 г. и днес е най-голямата открита въглищна мина в Индия. Тя се управлява от South Eastern Coalfields Ltd. - дъщерно дружество на държавния гигант Coal India.

Разширяването й не е нова идея. Индийското Министерство на въглищата още през 2023 г. обяви курс към достигане на 70 млн. тона годишен капацитет, а впоследствие проектът получи и необходимото екологично разрешение.

Председателят и главен изпълнителен директор на SECL Хариш Духан вече постави конкретната цел за следващата година: „През следващата година само Гевра ще произвежда 63 млн. тона и ще стане мина номер едно в света.“

Мащаб, сравним с производството на цяла държава

Размерът на проекта личи най-добре в международно сравнение. При 63 млн. тона годишно една-единствена индийска мина ще добива количество, сравнимо с общия годишен добив на въглища в цели европейски държави.

Според данните, цитирани от полското издание Energia, всички мини в Полша взети заедно са произвели около 42,8 млн. тона въглища през 2025 г. Това означава, че при достигане на пълния си планиран капацитет от 70 млн. тона Гевра сама би надхвърлила полския добив с десетки милиони тонове.

Американският лидер е под заплаха

В момента за един от най-големите производствени гиганти се смята Black Thunder в басейна Powder River в щата Уайоминг. Ръководството на SECL използва ориентир от около 61-62 млн. тона годишно за американската мина. Именно затова целта от 63 млн. тона за Гевра през 2027 г. е достатъчна, според индийската компания, за да я изведе на първо място.

Зад амбицията стоят четири ключови фактора - налична земя, техника, работна сила и достатъчно търсене, за да може огромното количество въглища да бъде извозвано и продавано. Духан уверява, че компанията разполага с необходимите ресурси и е направила предварително планиране за ръста.

Индия не се отказва от въглищата

Гевра е само част от много по-голяма стратегия. Индия вече произвежда над 1 млрд. тона въглища годишно. През финансовата 2024-2025 г. общият добив достигна 1,047 млрд. тона, а Coal India и нейните дъщерни дружества осигуриха 781 млн. тона - приблизително три четвърти от националното производство.

Страната възнамерява да увеличава добива още през следващите години. Индийското правителство очаква вътрешното производство да се приближи до 1,5 млрд. тона към края на десетилетието, докато търсенето може да достигне около 1,6 млрд. тона.

Така в момент, когато голяма част от света говори за постепенен отказ от въглищата, Индия върви в противоположна посока - увеличава добива, разширява гигантските си открити мини и поставя енергийната сигурност в центъра на стратегията си.

А Гевра е най-яркият символ на този курс. Ако през 2027 г. достигне обещаните 63 млн. тона, Индия ще може да се похвали с мина, която сама произвежда повече въглища от цели държави - и вероятно ще застане на самия световен връх.