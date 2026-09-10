Намериха огромно находище на злато, където не би трябвало да има

Китай обяви откриването на голямо находище на мед и злато в района Чатинг на град Сюанчен, в провинция Анхуей. Според данни на China Daily находката има потенциала да се превърне във важна ресурсна база за Източен Китай. Освен с мащаба си, откритието привлича внимание и с това, че поставя под съмнение дългогодишно утвърдено виждане в международната геология. Става дума за схващането, че големи меднопорфирни находища трудно се формират в екстензионни вулканични басейни.

Находка с внушителни размери

Находището е разположено дълбоко в делтата на река Яндзъ, под вулканичен басейн. Основното рудно тяло е с приблизителна дължина 1,2 километра и ширина 1,1 километра, като в един от сондажите е отчетена максимална видима дебелина от 1371 метра. Именно тези параметри подсказват защо откритието бързо беше определено като едно от значимите в региона.

Предварителните оценки сочат, че потенциалните медни ресурси могат да се сравняват с тези на няколко големи медни мини, всяка с над 500 000 метрични тона. Потенциалът при златото също е впечатляващ – според оценките той надвишава ресурсите на повече от дузина големи златни мини, всяка с над 20 тона.

Не само мед и злато

Значението на находката не се изчерпва с двата основни метала. Според наличната информация съпътстващи минерали като сребро и сяра също могат да бъдат извличани и използвани комплексно. Това допълнително повишава икономическата стойност на проекта и подсилва перспективата той да се превърне в дългосрочен стратегически ресурс.

Тъкмо тази комбинация от мащаб, многокомпонентен минерален състав и разположение в икономически важен район прави откритието особено ценно за Китай. За Източен Китай това означава не само нов източник на суровини, но и по-сериозна ресурсна сигурност в ключови индустриални направления.

Откритие, което оспорва стара догма

Най-забележителният акцент обаче е научният. Откритието в Анхуей поставя под въпрос международно разпространената теза, че големи меднопорфирни залежи трудно се формират в екстензионни вулканични басейни. Ако следващите изследвания потвърдят значението на находката, тя може да даде нов тласък на геоложките проучвания в райони, които досега не са били смятани за толкова перспективни.

Така новината от Чатинг не е просто за още една голяма мина. Тя съчетава стратегически ресурсен ефект, сериозен икономически потенциал и научен пробив, който може да промени начина, по който се търсят подобни находища занапред.