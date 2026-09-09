Доларът отстъпва, еврото набира сила. Погледите са към Франкфурт

Еврото поскъпна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт и продължи възстановяването си преди важното заседание на Европейската централна банка. Единната европейска валута се разменяше за 1,1645 долара, което представлява повишение от около 0,15 процента спрямо нивото при затварянето на предходната сесия.

Движението идва в момент на засилено напрежение на световните пазари, където инвеститорите следят едновременно лихвената политика, новия скок на петрола и развитието на конфликта в Близкия изток.

Европейската централна банка определи на 8 септември референтен курс от 1,1614 долара за едно евро. Референтните курсове на ЕЦБ се публикуват веднъж дневно и служат основно за информационни цели, като не представляват задължително равнището, на което валутата се търгува през целия ден. Сутрешният пазарен курс от 1,1645 долара е малко над официалната стойност от предходния ден.

Подкрепа за еврото идва от очакванията, че ЕЦБ може да повиши основните лихви с 25 базисни пункта на заседанието си в четвъртък. Рязкото поскъпване на петрола и завръщането на опасенията за по-висока инфлация засилват предположенията, че централните банки ще бъдат принудени да поддържат по-строга парична политика по-дълго от очакваното. Брентът вече се движи непосредствено под границата от 100 долара за барел, което допълнително усложнява инфлационната картина в Европа.

В същото време доларът остава под натиск и се движи близо до най-ниските си нива за последните две седмици. Валутните пазари очакват и новите данни за инфлацията в САЩ, които могат да променят прогнозите за следващия ход на Федералния резерв. Силните данни за американския трудов пазар увеличиха вероятността от ново повишение на лихвите, но засега именно очакванията около решенията на ЕЦБ и отслабването на долара дават леко предимство на еврото.

Така европейската валута започва деня с умерено поскъпване, но следващото по-сериозно движение вероятно ще зависи от сигналите от Франкфурт. Ако ЕЦБ потвърди по-твърда линия срещу инфлацията, еврото може да получи допълнителна подкрепа. Обратно, по-предпазлив тон би могъл бързо да върне натиска върху единната валута.