Натискът върху долара отвори път нагоре за еврото

Еврото поскъпна леко спрямо долара и се изкачи до около 1,1674 долара. Това е най-високото му равнище от края на май, съобщиха германски финансови сайтове. Американската валута остава близо до тримесечно дъно, а доларовият индекс се движи около 98,85 пункта. Натискът се засили след сътресенията на пазара на американски държавни облигации и решението на Министерството на финансите на САЩ да увеличи операциите за обратно изкупуване на дългосрочен дълг, предаде Ройтерс. Инвеститорите продължават да следят едновременно огромната американска задлъжнялост, инфлацията и високите петролни цени.

Вашингтон се намеси след 19-годишен връх

Доходността по 30-годишните американски държавни облигации достигна 5,337% - най-високото си ниво от 2007 г. Министерството на финансите отговори с решение да увеличи поне двойно максималния размер на обратното изкупуване на книжа с матуритет между 10 и 30 години - от 2 млрд. долара до минимум 4 млрд. долара на операция.

След съобщението доходността се понижи до около 5,184%. Разширените операции започват на 9 септември и ще продължат до 4 ноември.

Министерството на финансите отстъпи

"Операциите по обратно изкупуване не са количествено облекчаване, но Министерството на финансите отстъпи", коментира Прашант Нюнаха от "Ти Ди секюритис". Според него особено внимание заслужава обещанието на ведомството да даде нови подробности за бъдещите операции на 4 ноември - ден след междинните избори.

По-ниската доходност отслабва един от основните фактори, които подкрепяха долара. "Министерството на финансите на САЩ току-що даде ясно да се разбере, че не иска да вижда доходността по 30-годишните облигации на равнището отпреди световната финансова криза", заяви Мат Симпсън от "СтоунЕкс".

Федералният резерв добави още неизвестни

Протоколът от юлското заседание на Управлението за федерален резерв показа засилени опасения за инфлацията. Няколко представители са били готови да подкрепят увеличение на лихвите, а мнозина смятат, че подобен ход може да стане необходим, ако инфлацията не се върне към целта от 2%.

Отслабването на долара донесе известно облекчение и на японската йена, която се отдалечи от равнището от 160 йени за долар и се търгуваше около 158,55. Британският паунд беше около 1,3614 долара, малко под достигнатия наскоро тримесечен връх.