Ценови трус при зеленчуците. Салатата нагоре с близо 50%

Цените на храните на едро у нас отново се раздвижиха, но този път в силно различни посоки. Най-впечатляващият скок през седмицата е при зелената салата, която поскъпва с цели 47,15%, а доматите добавят близо 17%. В същото време картофите, морковите, олиото, брашното и оризът поевтиняват. Това показва последният седмичен анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Общият индекс отново върви нагоре

Индексът на тържищните цени, който следи движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,52% за седмица. Той достига 2,324 пункта спрямо 2,312 пункта седмица по-рано. Базовото равнище от 1,000 пункта е определено през 2005 г.

Това означава, че въпреки поевтиняването на част от основните продукти, общото ценово движение остава нагоре.

Салатата прави най-големия скок

Най-сериозната промяна сред зеленчуците е при зелената салата. Цената й на едро скача с 47,15% и достига 0,98 евро за килограм. Доматите също поскъпват значително - с 16,99% до 1,68 евро за килограм.

Нагоре вървят и червените чушки - с 6,16% до 1,24 евро за килограм. Зелето добавя 4,01% и достига 0,57 евро за килограм, а краставиците поскъпват с 2,9% до 1,63 евро за килограм.

Картофите и морковите поемат надолу

При друга част от зеленчуците движението е точно обратното. Морковите поевтиняват с 10,29% до 0,61 евро за килограм, а картофите - с 8,95% до 0,57 евро за килограм.

Тиквичките падат с 6,32% до 0,86 евро за килограм, зрелият кромид лук - с 5,82% до 0,55 евро за килограм, а зелените чушки са по-евтини с 5,41% и се търгуват по 0,98 евро за килограм.

Прасковите и ябълките поскъпват

При плодовете ДКСБТ отчита най-сериозно увеличение при прасковите. Те поскъпват с 8,23% и достигат 1,42 евро за килограм. Ябълките са нагоре с 5,73% до 1,07 евро за килограм.

Лимоните вървят в обратната посока - цената им намалява с 3,28% до 1,59 евро за килограм. Гроздето поевтинява с 1,95% и се търгува по 1,31 евро за килограм на едро.

Сиренето и кашкавалът отново нагоре

При млечните продукти движението също е смесено. Кравето сирене поскъпва с 1,05% и вече се търгува по 6,16 евро за килограм. Кашкавалът тип „Витоша“ е нагоре с 1,54% до 9,50 евро за килограм.

Прясното мляко също поскъпва - с 1,16% до 1,22 евро за литър. Киселото мляко с 3 и повече процента масленост обаче поевтинява с 1,1% до 0,72 евро за кофичка от 400 грама. Кравето масло в пакет от 125 грама пада с 1,8% и се продава по 1,42 евро.

Пилешкото почти без промяна, яйцата стоят на място

Замразеното пилешко месо поскъпва съвсем слабо - с 0,11% до 3,56 евро за килограм. При яйцата размер М няма промяна и цената им остава 0,19 евро за брой на едро.

Това са едни от най-стабилните позиции в седмичния анализ на комисията на фона на по-сериозните движения при зеленчуците.

Олиото пада с над 6%, брашното също надолу

Поевтиняване има и при няколко основни хранителни продукта. Олиото отчита един от най-сериозните спадове - с 6,15% до 1,68 евро за литър. Брашното тип 500 поевтинява с 4,76% и вече се търгува по 0,64 евро за килограм.

Оризът е надолу с 3,89% до 1,58 евро за килограм, а лещата - с 0,99% до 2,01 евро за килограм. В същото време зрелият фасул поскъпва с 2,37% до 2,16 евро за килограм, а захарта добавя 1,53% и достига 0,93 евро за килограм.

Данните на ДКСБТ показват седмица на силно разнопосочни движения - от почти 50% скок при зелената салата до осезаем спад при олиото, брашното, картофите и морковите.