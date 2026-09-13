Борсите на тръни! Ел Ниньо удря кафето, захарта и какаото
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Eĸcпepтитe cлeдят зaтoплянeтo
Ето какво сочат данните
Експерти предупреждават, че ограниченият внос може да доведе до ново поскъпване
Най-силен е спадът при тиквичките, зелето, краставиците, черешите и ягодите
Комисията отчита ръст на сигналите, активни антитръстови производства и проверки в сектори като храни, горива, фармация и обществени поръчки
Несигурността около Ормузкия проток държи пазара под напрежение
Ударно започват нови проучвания
Цените скачат, пазарите реагират остро на риска от прекъснати доставки
Желанието за бърз край на конфликта влиза в противоречие с други негови действия
Изчезва ли маслодайната роза
Интepecнaтa paзлиĸa мeждy Eвpoпa и CАЩ
Шокира с цени последователите си
Войната Иран доведе до силни сътресения на световните финансови пазари
Потребители предпочитат пазарите вместо веригите
Планира се моторно шествие от градската магистрала Кифису до пътните такси при Афидни, северна Атина
Заради въвеждането у нас на еврото
Ценови спад предизвика бум на продажбите
Индексът на долара остава над 100 пункта и е на път да запише ново повишение
Натискът от Вашингтон за споразумение между Киев и Москва сваля цените
По-високото потребление в САЩ компенсира съмненията около войната в Украйна