Еврото с лек ръст спрямо долара при силна седмица за американската валута

Курсът на еврото спрямо щатския долар отбеляза лек ръст в ранната междубанкова търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски финансови издания. Единната валута се търгува при цена от 1,1546 долара, което е повишение от 0,1 процента спрямо нивото при затваряне на пазарите вчера.

За сравнение, Европейската централна банка определи в четвъртък референтен курс от 1,1514 долара за евро, след като в сряда той беше 1,1583 долара.

Индексът на щатския долар, който проследява стойността му спрямо кошница от основни световни валути, остава стабилно над 100 пункта и се очаква да приключи седмицата с ръст от близо 1 процент. От края на юни досега доларовият индекс се е повишил с около 4 процента, след като през първите шест месеца на годината отчете спад от почти 11 процента. Това бе най-сериозното му понижение за първо полугодие от 70-те години насам.

