Еврото леко отстъпва спрямо долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар се понижава леко в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, показват данни на германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се търгува с понижение от около 0,09 на сто и се котира на ниво 1,1712 долара за едно евро.

Движението остава в рамките на тесен диапазон, като пазарите засега не показват признаци за по-рязка промяна в настроенията. Инвеститорите продължават да следят сигналите от централните банки и макроикономическите данни от двете страни на Атлантика.

Европейската централна банка определи вчера референтния курс на еврото спрямо долара на равнище 1,1719 долара, спрямо 1,1722 долара в сряда.

Данните показват запазване на относителна стабилност на единната валута, въпреки леките колебания в дневната търговия.

