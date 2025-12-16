Спокойствие на валутния пазар - еврото без сериозни движения

Курсът на еврото спрямо щатския долар се движи с минимални колебания в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, показват данните на германски финансови източници.

Единната европейска валута отбелязва символично понижение от около 0,05 процента и се разменя при нива около 1,1750 долара за едно евро, което сочи за запазване на относителна стабилност на валутния пазар.

Движението на еврото остава в тесен диапазон, като инвеститорите изглежда изчакват нови икономически сигнали и насоки за бъдещата парична политика. Пазарните участници следят внимателно както данните за инфлацията и икономическия растеж в еврозоната, така и очакванията за следващи решения на водещите централни банки, които продължават да влияят върху валутните курсове.

В този контекст Европейската централна банка определи вчера официалния си референтен курс на еврото спрямо долара на равнище 1,1753 долара за едно евро. Близостта между референтния и пазарния курс показва, че към момента няма напрежение или резки движения, а търговията се развива при сравнително спокойни условия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com