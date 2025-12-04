Бизнес

Еврото леко отстъпва след шестседмичния връх

Валутата се търгува за 1,1657 долара в сутрешната сесия във Франкфурт

04 дек 25 | 10:10
Иван Ангелов

Курсът на еврото спрямо щатския долар отчита понижение в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се котира за 1,1657 долара, или 0,11 процента над нивото на затваряне вчера, когато по време на търговията достигна шестседмичен връх.

Вчера Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1668 долара.

