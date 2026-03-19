Петролът избухна над 112 долара, Близкият изток пламна

Цените на петрола скочиха рязко и преминаха 112 долара за барел, след като нова вълна от удари по енергийна инфраструктура в Близкия изток разтърси световните пазари. Инвеститорите реагираха мигновено, а страховете от прекъсване на доставките се засилиха. Ескалацията вече се пренася директно върху глобалната икономика.

Рязък скок на петролните котировки

Фючърсите на сорта Брент, референтен за Европа, поскъпнаха с 4,66 долара, или 4,3%, до 112,04 долара за барел, като по-рано достигнаха 112,86 долара. Американският лек суров петрол се покачи с 96 цента до 97,28 долара за барел, след като преди това отчете по-силен ръст.

Разликата между двата основни сорта остава значителна, като американският петрол се търгува при най-голямата си отстъпка спрямо Брент от 11 години. Това подчертава дисбалансите на пазара на фона на кризата.

Удари по инфраструктура и страх от прекъсвания

Ескалацията в региона, включително атаки срещу газови и петролни обекти, засилва опасенията за продължителни смущения в доставките. Според анализатора Приянка Сачдева от Phillip Nova това създава предпоставки за трайно напрежение на пазарите.

QatarEnergy съобщи за „значителни щети“ по ключова инфраструктура в Рас Лафан след ракетни удари. Саудитска Арабия от своя страна обяви, че е прехванала балистични ракети и дрон, насочени към стратегически обекти.

Геополитическо напрежение и предупреждения

Иран е издал предупреждения за евакуация преди удари по петролни обекти в Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар. В центъра на напрежението остава находището Южен Парс - най-голямото газово поле в света.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Израел стои зад атаката срещу Южен Парс и подчерта, че САЩ и Катар не са участвали. Той предупреди, че Вашингтон ще реагира, ако Иран предприеме нови действия срещу Доха.

Ормузкият проток и рискът за световните доставки

Най-голямото притеснение за пазарите остава Ормузкият проток - ключов маршрут за световния петрол. Несигурността около него подхранва страховете от глобален шок в доставките.

Американската администрация обмисля разполагането на хиляди военнослужещи в региона, включително операции за защита на танкерите. Това показва, че кризата навлиза в още по-опасна фаза и рискът за енергийните пазари остава висок.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com