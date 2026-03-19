Ценови шок на колонките за бензин! Войната вече се усеща и у нас

Рязко поскъпване на горивата у нас през последните десет дни разтревожи пазара, след като конфликтът в Близкия изток и напрежението между Израел и Иран тласнаха цените нагоре. Бензинът и дизелът вече се продават значително по-скъпо, а ефектът започва да се усеща както от бизнеса, така и от домакинствата.

Пазарът реагира бързо на международната несигурност, а очакванията са натискът да продължи. Търговци вече говорят за първи сигнали за проблеми със снабдяването.

„Напрежението се усеща, макар хората все още да не го показват явно. Ние го чувстваме, защото сме в постоянен контакт с клиентите. В рамките на по-малко от две седмици цените се повишиха с повече от 20-25%“, заяви пред Нова телевизия председателят на Сдружението на малките търговци на горива Николай Николов.

По думите му освен ръста в цените започват да се появяват и първи затруднения по веригата на доставки, което допълнително усилва напрежението в сектора.

„В базата на „Лукойл“ в Русе на два пъти имаше прекъсвания на зареждането за по два дни поради липса на гориво. Това веднага се отразява на ритъма на доставки към малките бензиностанции“, обясни Николов.

Той допълни, че пазарът вече се разделя на две ясно различими групи - тези, които имат ресурс да се презапасят, и тези, които са принудени да купуват в малки количества.

„Всеки, който имаше възможност, зареди по-големи количества. Онези обаче, които нямат пари, продължават да купуват по малко и да наблюдават как цените растат всеки ден“, посочи той.

Според него евентуални държавни компенсации могат да дадат временно облекчение само на най-уязвимите, но няма да спрат ефекта на поскъпването върху транспорта и производството.

„Ако светът и Европа мълчат и не се вземат мерки за спиране на този конфликт, не виждам нищо положително, което може да се случи“, предупреди председателят на сдружението.

