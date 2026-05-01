Празникът на труда блокира борсите, но цените на петрола растат

Редица ключови пазари по света днес остават затворени заради Международния ден на труда, съобщава Асошиейтед прес. Въпреки това глобалната финансова картина остава динамична, като инвеститорите следят внимателно развитието в Близкия изток.

Несигурността около конфликта и бъдещето на Ормузкия проток продължава да влияе върху цените на суровините. Петролът отново тръгна нагоре, макар и при по-умерено темпо спрямо предишните дни.

Сортът Брент поскъпна с 67 цента до 111,07 долара за барел, а американският лек суров петрол WTI се повиши с 10 цента до 105,17 долара за барел. Пазарът остава чувствителен към всяка новина около конфликта, като перспективите за бързо решение изглеждат неясни.

В Европа основни борси като тези в Париж и Франкфурт не работят, докато в Лондон индексът FTSE 100 отчете спад от 0,52% до 10 325,83 пункта. В Азия обаче тенденцията беше по-позитивна - японският Nikkei 225 нарасна с 0,7% до 59 678,31 пункта, подпомогнат от поскъпването на йената, а австралийският S&P/ASX 200 добави 0,9% до 8743,70 пункта.

На валутните пазари доларът се търгуваше при 157,16 йени, което е леко повишение спрямо предходната сесия, но остава под нивата от началото на седмицата. Еврото също отбеляза минимален спад до 1,1724 долара.

Фючърсите в САЩ показаха умерен ръст от 0,2%, след като пазарите отвъд океана се насочиха към нови върхове. Индексът S&P 500 се покачи с 1% и постави нов рекорд, приключвайки най-силния си месец от повече от пет години на ниво 7209,01 пункта.

Dow Jones Industrial Average също записа силно представяне, като скочи с 1,6% до 49 652,14 пункта, а технологичният Nasdaq нарасна с 0,9% до рекордните 24 892,31 пункта.

Сред най-ярките печеливши бяха акциите на Alphabet, които се повишиха с 10%, след като Google и YouTube отчетоха значително по-добри от очакваните финансови резултати за последното тримесечие.

