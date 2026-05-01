Бизнес

Празникът на труда блокира борсите, но цените на петрола растат

Несигурността около Ормузкия проток държи пазара под напрежение

Празникът на труда блокира борсите, но цените на петрола растат
01 май 26 | 11:27
90
Иван Ангелов

Редица ключови пазари по света днес остават затворени заради Международния ден на труда, съобщава Асошиейтед прес. Въпреки това глобалната финансова картина остава динамична, като инвеститорите следят внимателно развитието в Близкия изток.

Несигурността около конфликта и бъдещето на Ормузкия проток продължава да влияе върху цените на суровините. Петролът отново тръгна нагоре, макар и при по-умерено темпо спрямо предишните дни.

Сортът Брент поскъпна с 67 цента до 111,07 долара за барел, а американският лек суров петрол WTI се повиши с 10 цента до 105,17 долара за барел. Пазарът остава чувствителен към всяка новина около конфликта, като перспективите за бързо решение изглеждат неясни.

В Европа основни борси като тези в Париж и Франкфурт не работят, докато в Лондон индексът FTSE 100 отчете спад от 0,52% до 10 325,83 пункта. В Азия обаче тенденцията беше по-позитивна - японският Nikkei 225 нарасна с 0,7% до 59 678,31 пункта, подпомогнат от поскъпването на йената, а австралийският S&P/ASX 200 добави 0,9% до 8743,70 пункта.

На валутните пазари доларът се търгуваше при 157,16 йени, което е леко повишение спрямо предходната сесия, но остава под нивата от началото на седмицата. Еврото също отбеляза минимален спад до 1,1724 долара.

Фючърсите в САЩ показаха умерен ръст от 0,2%, след като пазарите отвъд океана се насочиха към нови върхове. Индексът S&P 500 се покачи с 1% и постави нов рекорд, приключвайки най-силния си месец от повече от пет години на ниво 7209,01 пункта.

Dow Jones Industrial Average също записа силно представяне, като скочи с 1,6% до 49 652,14 пункта, а технологичният Nasdaq нарасна с 0,9% до рекордните 24 892,31 пункта.

Сред най-ярките печеливши бяха акциите на Alphabet, които се повишиха с 10%, след като Google и YouTube отчетоха значително по-добри от очакваните финансови резултати за последното тримесечие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Коментирай
1 Коментара
cbever100
преди 35 минути

Иновативен енергиен спестител. Икономия на електроенергия за сметка на самостоятелното производство на ток!:--- https://e.vg/venergy

Откажи