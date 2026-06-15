„Нека петролът потече“: Цените паднаха веднага

Цените на петрола паднаха веднага, след като Доналд Тръмп обяви, че е постигнато споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на военноморската блокада.

Котировките на сорта Brent се понижиха с 3,9% до около 84 долара за барел, а американският лек суров петрол загуби 4,8% и се търгуваше около 81 долара за барел, информира CNN (Си Ен Ен).

Ако цените се задържат на тези нива при приключването на търговията, това ще бъде най-ниската стойност на петрола от 4 март насам – само няколко дни след началото на войната, съобщава Bulgaria ON AIR.

Още в петък, на фона на очакванията, че през уикенда ще бъде очертано рамково споразумение, петролът завърши сесията под 90 долара за барел за първи път от първата седмица на конфликта. Въпреки това цените остават далеч над нивата под 70 долара за барел, на които се търгуваше суровината преди САЩ и Израел да започнат ударите срещу Иран в края на февруари.

Инвеститорите реагираха положително на видимия напредък в преговорите, но според анализатори петролният пазар все още е изправен пред редица предизвикателства, преди доставките да се върнат към нормалния си ритъм.

Необходимо е Ормузкият проток да бъде разминиран, корабоплаването през него да се възстанови напълно, производството в Близкия изток да заработи с пълен капацитет, стратегическите петролни резерви да бъдат попълнени, а повредената енергийна инфраструктура – ремонтирана.

Мнозинството експерти очакват цените на петрола да останат сравнително високи още дълго време. Макар първоначално да е възможен по-сериозен спад, прогнозите са, че при възстановяване на търсенето и попълване на извънредните резерви котировките отново ще тръгнат нагоре.

В публикация в социалните мрежи в неделя следобед Тръмп заяви, че споразумението с Иран "вече е завършено". Американският президент отсече: "Нека петролът потече".

От своя страна Техеран също потвърди в неделя вечерта, че меморандумът за разбирателство със САЩ е финализиран и се очаква да бъде подписан в петък в Швейцария.

Американският президент посочи още, че предстои премахване на мините в Ормузкия проток – ключова артерия за световните доставки на петрол.

Той добави, че е разрешил безплатното преминаване през Ормузкия проток. По данни на член на иранския парламент някои кораби са плащали средно около 2 млн. долара за транзит през водния път.

Защо петролният пазар остава спокоен?

Една от най-големите загадки за световната икономика е защо петролният пазар остава относително спокоен въпреки един от най-сериозните шокове в предлагането в съвременната история.

Ормузкият проток беше парализиран от три месеца военни действия – сценарий, който до началото на войната с Иран малцина смятаха за възможен. Видимият трафик през протока остава силно ограничен и според JPMorgan е едва около 15% от нивата отпреди конфликта.

Въпреки това цените на петролните фючърси не са се изстреляли до опасните стойности, от които се опасяваха анализаторите.

Една от водещите хипотези е, че изненадващо големи количества суров петрол успяват да преминават въпреки двойната блокада в Ормузкия проток, което помага на глобалната енергийна система да понесе историческия шок.

Според експерти танкерите, превозващи тези т.нар. скрити потоци, вероятно изключват транспондерите си, за да избегнат засичане.

По оценки на JP Morgan подобните нелегални или трудно проследими доставки са достигнали около 2,1 млн. барела дневно през последните две седмици на май.

Това е сравнително малка, но съществена част от средните 15,6 млн. барела петрол на ден, които преминаваха през Ормузкия проток преди началото на войната.

"Въпреки продължаващата военноморска блокада и рязкото свиване на търговския трафик, изненадващо големи обеми суров петрол и петролни продукти изглежда продължават да преминават през протока", пише Наташа Канева, ръководител на отдела за глобална суровинна стратегия в JP Morgan.

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