Нова зърнена криза надвисва над света заради войната в Украйна
Доставките от два от най-големите износители са тежко нарушени, а алтернативните маршрути не могат да поемат липсващите количества
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Доставките от два от най-големите износители са тежко нарушени, а алтернативните маршрути не могат да поемат липсващите количества
Има видеозапис от атаките
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