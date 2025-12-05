Петролът се насочва към седмично повишение заради геополитиката

Петролният пазар завършва седмицата с положителна тенденция, движена от очаквания за предстоящо понижение на основната лихва от Управлението за федерален резерв, растящото напрежение между Вашингтон и Каракас и липсата на пробив в преговорите между САЩ и Русия в Москва. Въпреки това и двата основни бенчмарка поевтиняват спрямо предходната търговска сесия.

Цени и настроения на пазара

Цената на петрола сорт „Брент“ намалява с 6 цента, или 0,13 на сто, до 63,18 долара за барел към 8:00 ч. българско време, като за седмицата остава почти без промяна. Американският лек суров петрол поевтинява с 14 цента, или 0,23 на сто, до 59,53 долара за барел, но въпреки това отчита седмичен ръст от около 1,6 на сто – втори пореден седмичен ръст.

Пазарните участници оценяват влиянието на по-ниските износни цени на Каспийския тръбопроводен консорциум заради намалени доставки от Казахстан след украинска дронова атака срещу съоръжение в Черно море. В предходната търговска сесия и двата контракта приключиха с повишение от около 1 на сто.

Според проучване на Ройтерс между 28 ноември и 4 декември, 82 на сто от анкетираните икономисти очакват понижение на основната лихва с 25 базисни пункта на предстоящото заседание на УФР. Подобно решение би стимулирало икономическия растеж и потреблението на петрол.

Геополитическо напрежение и рискове за добива

В перспектива факторите от страна на предлагането остават ключови. Мирно споразумение с Русия би довело до повече барели на пазара и вероятно до понижаване на цените. Ако напрежението се засили, геополитическите рискове могат да изтласкат цените нагоре. ОПЕК+ вече се договори да поддържа стабилно производство до началото на следващата година, което също подкрепя пазара.

Очите на инвеститорите са насочени към Венецуела, след като президентът Доналд Тръмп предупреди, че САЩ „много скоро“ може да предприемат действия за спиране на венецуелския наркотрафик. Анализ на Rystad Energy оценява, че подобна интервенция може да застраши добива на около 1,1 милиона барела дневно – основно предназначени за китайския пазар. Липсата на напредък в разговорите между САЩ и Русия в Москва също поддържа напрежението и ограничава възможността за връщане на значителни руски количества на световните пазари.

Свръхпредлагане и сигнал от Саудитска Арабия

В същото време излишъкът на пазара расте. Саудитска Арабия е понижила цената на сорта Arab Light за азиатските клиенти до най-ниското ниво от пет години. Този ход е сигнал за слаб глобален апетит и засилва усещането, че част от ръста в цените е чисто геополитически, а не резултат от силно търсене.

