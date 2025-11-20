Петролът тръгна нагоре въпреки страховете от свръхпредлагане

След серия от спадове в предходните търговски сесии цените на петрола отново поеха нагоре. В азиатската търговия днес възстановяването продължава на фона на противоречиви сигнали – от една страна опасения за растящо предлагане, от друга продуктов ръст в потреблението на суровината в САЩ. Глобалните пазари следят внимателно както дипломатическите ходове около войната в Украйна, така и санкционния натиск върху Русия.

Цените се възстановяват след резкия спад

Фючърсите на европейския бенчмарк Brent се покачиха с 0,25% до 63,67 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI също отчете ръст – 0,29% до 59,61 долара за барел към 05:38 ч. българско време. И двата сорта компенсират загубите от предишната сесия, когато паднаха с над 2% след информация на Ройтерс за възможна дипломатическа сделка между Вашингтон и Москва за прекратяване на войната.

Според неназовани източници САЩ са сигнализирали на Украйна да приеме рамка за споразумение, включваща отказ от окупирани територии.

Перспективата за повече руски нефт тревожи пазара

Евентуален край на войната би означавал облекчаване или дори отмяна на санкциите срещу руския суров петрол. Анализатори предупреждават, че това може да залее пазара с нови количества в момент, когато предлагането вече е високо. Възможността за рязко увеличаване на руския износ продължава да поддържа несигурност, независимо от временното поскъпване на основните бенчмаркове.

Понижение на американските запаси подкрепя поскъпването

Последните данни на Управлението за енергийна информация на САЩ показват, че запасите от суров петрол са намалели с 3,4 млн. барела до 424,2 млн. барела за седмицата до 14 ноември – значително повече от прогнозирания спад от 603 хил. барела. Това говори за по-силно рафиниране и активен износ на американски нефт.

Междувременно пазарът очаква ефектите от новия пакет санкции на САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“, влизащи в сила от 21 ноември. Санкциите са част от натиска на Вашингтон Русия да прекрати войната срещу Украйна.

