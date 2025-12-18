Петролът тръгна нагоре заради риск от нови санкции срещу Русия

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия на фона на информации, че Съединените щати подготвят нови санкции срещу руския петрол, ако Москва не се съгласи на мирно споразумение за Украйна, предаде Ройтерс. В същото време пазарите оценяват и рисковете за глобалните доставки, свързани с възможна блокада на венецуелски петролни танкери.

Фючърсите на европейския референтен сорт Брент се повишиха с 42 цента, или 0,7 на сто, до 60,10 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI поскъпна с 44 цента, или 0,79 на сто, до 56,38 долара за барел, показват данните от ранната търговия.

Санкциите срещу Русия отново на масата

По-рано Блумбърг съобщи, че Вашингтон подготвя нов кръг от санкции срещу руския енергиен сектор, ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Представител на Белия дом е заявил пред Ройтерс, че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение по въпроса, но самата възможност за подобни мерки вече оказва влияние върху пазарните очаквания.

Според анализатори от Ай Ен Джи (ING) допълнителни ограничения върху руския петрол биха представлявали значително по-голям риск за предлагането, отколкото по-рано обявеното намерение на САЩ да блокират санкционирани танкери, които влизат и излизат от Венецуела. Сред обсъжданите варианти са мерки срещу т.нар. „сенчест флот“ от кораби, използвани за транспортиране на руски петрол, както и санкции срещу търговците, които посредничат в тези доставки.

Венецуела – допълнителен фактор на напрежение

Планираната блокада на венецуелския петрол поставя под риск около 600 000 барела дневно износ, насочен основно към Китай. В същото време доставки за САЩ в размер на около 160 000 барела дневно вероятно ще продължат, отбелязват от Ай Ен Джи. Венецуелският петрол представлява приблизително 1 на сто от глобалното предлагане, като по-голямата част от него се насочва към китайския пазар.

Анализаторите допълват, че ефектът върху цените засега остава ограничен заради слабото търсене и наличието на значителни количества суров петрол, складирани предимно в танкери край Азия. Въпреки това съчетанието от геополитическо напрежение, санкционни заплахи и несигурност около доставките поддържа възходящ натиск върху петролните котировки.

