Многомилионна инвестиция на наш гигант стана "Сграда на годината"

Новата производствена база на BTL Industries в Пловдив беше отличена като „Сграда на годината 2025“ в категорията „Високотехнологични производствени сгради“. Призът бе присъден в рамките на Националния конкурс „Сграда на годината“ – най-престижният форум у нас за инвестиционни проекти, архитектура и строителство.

Отличието бе връчено на официална церемония на 16 декември, след оценка на 35-членно авторитетно жури с председател инж. Лиляна Петрова, началник на Дирекцията за национален строителен контрол. Журито открои проекта като пример за съвременно индустриално строителство, съчетаващо технологии, функционалност и дългосрочна визия.

Индустриална база с визия за десетилетия напред

Производствената база на BTL в Пловдив е проектирана като високотехнологичен център за иновации и развитие, отговарящ на най-високите международни стандарти. Сградата комбинира модерна архитектура с оптимизирана функционалност и внедрени инженерни системи за ефективен контрол на производствените процеси.

Проектът залага сериозно на устойчивостта – енергийно ефективна фасадна система, интелигентни инсталации и оптимизирано управление на ресурсите. В същото време базата осигурява гъвкавост за бъдещо разширяване на дейността и адаптация към нови технологични изисквания.

Инвестиция с икономически и социален ефект

Новата база е разположена върху застроена площ от 29 000 кв.м и представлява най-голямата чешка индустриална инвестиция в България – на стойност близо 100 млн. лева. Проектът допринася за разширяването на индустриалната зона на Пловдив, създава нови работни места и повишава конкурентоспособността на българското високотехнологично производство.

„Тази сграда символизира нашия дългосрочен ангажимент към обществото, към хората ни и към околната среда“, заяви изпълнителният директор на BTL Industries Веселин Каравасилев при получаването на наградата. По думите му модерната работна среда е ключова за иновациите и за развитието на екипите, които създават медицинска апаратура с глобално въздействие.

България като част от глобалната карта на високите технологии

BTL Industries е чешка компания със световно присъствие и лидерски позиции в производството на електронна медицинска апаратура в областите физиотерапия, кардиология и естетична медицина. Компанията развива дейност в България вече 27 години, а новата база в Пловдив е ясен знак за дългосрочния ѝ ангажимент към страната.

С отличието „Сграда на годината“ проектът се утвърждава не само като архитектурен и инженерeн успех, но и като символ на това как България може да бъде домакин на високотехнологично производство със световен мащаб.

