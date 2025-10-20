Обявиха Мила Маречкова за „Жена на годината“ в категория Бизнес

Изпълнителният директор на БАТ България Мила Маречкова беше отличена за „Жена на годината“ за 2025 г. в категория Бизнес.

Това стана на специална церемония по повод 20 години на конкурса у нас, организиран от списание Grazia.

С приза в сектора на бизнеса се отличават жените-лидери, които вдъхновяват със своята формула за бизнес успех, не само на база доказани резултати, но и с визия за иновативно развитие, устойчивост и мащаб.

Наградата на Мила Маречкова беше връчена от Деляна Маринова - Джуджи, която обяви името на победителката сред бурни аплодисменти.

Мила Маречкова е лидер, който доказва, че бизнесът може да бъде едновременно успешен, трансформиращ и отговорен. Под нейно ръководство БАТ България затвърждава позициите си като водеща, иновативна и ангажирана компания, инвестираща не само в растеж и иновации, но и в хората, устойчивото развитие и отговорното поведение.

„Това признание е резултат от екипната работа, споделените цели и ценности, и смелостта да променяме бъдещето на бизнеса“, сподели Мила Маречкова при получаването на наградата „Жена на годината“.

Отличието на Маречкова е символ на силното женско лидерство и е пример за всички жени, ангажирани в корпоративното управление.

