Световноизвестен изпълнител покори България като връчи бизнес награди

Бляскавата церемония Winter Bright Awards 2025 събра водещи компании, институции, политици и обществени личности в хотел „Маринела“. Събитието, което вече цяло десетилетие отличава най-добрите в бизнеса и туризма, затвърди своя престиж и показа, че в България има десетки успешни организации, следващи мисия, професионализъм и каузи. Вечерта бе допълнена от появата на световноизвестен изпълнител и се превърна в истински спектакъл със силни емоции.

Статуетка, която носи отговорност

Наградите Bright Awards се организират от „Балканска Медийна Асоциация“ с подкрепата на над 30 водещи български медии. Да бъдеш номиниран и да спечелиш статуетката означава признание, че работиш отговорно и постигаш реални резултати. Събитието за поредна година имаше благотворителна кауза и подкрепи жени с репродуктивни проблеми, тъй като повече от 200 000 българки се нуждаят от инвитро процедури. Искрен Пецов отново беше водещ и превърна сцената в място, където награждаващи и наградени споделяха радостта от постигнатото. Представители на медии, депутати и обществени личности връчваха отличията в различните категории.

Образование, право, услуги, мода и дизайн на първа линия

Церемонията започна с категория „Образование“, защото именно то е двигателят на развитието. Първата статуетка беше връчена на г-жа Елеонора Владимирова, директор на СУ „Петър Берон“ в Перник, а признаването ѝ й бе поднесено от народния представител Габриел Вълков. След това академик Георги Чернев отличи Финансово–счетоводния факултет на УНСС, а наградата получи деканът г-н Брусарски.

В категория „Право“ статуетката „Нотариус на годината“ получи г-жа Петя Иванова от главния редактор на „Stolica.bg“ Александра Никова. Отличието „Млад адвокат“ беше връчено на Стоян Клюнков от Даниела Палазова. „Жена адвокат“ стана Златина Хаджипанайотова, а статуетката ѝ бе поднесена от журналиста Захари Белчев, който връчи и приза „Адвокат“ на Христо Расташки. Категорията завърши с награда за адвокатско дружество, която депутатът Ангел Славчев поднесе на „Стоянов, Даньовска и партньори“.

В категория „Услуги“ отличието получи Академия „Щастлив живот“, водена от Стояна Нацева, а статуетката беше връчена от Анелия Попова от ИА „Блиц“. С елегантност и стил на сцената излезе бизнесдамата и шампион по конна езда Йонка Максимова, която връчи двете награди в „Красота и здраве“ на „V&A Beauty Studio“ с Вероника Стефанова и на Центъра по естетична медицина „Derma Act“. След това директорът на ТВ „България 24“ Светослава Рудолф връчи отличието в „Строителство и архитектура“ на „Артекс“.

Категория „Мода“ предизвика голям интерес в залата. Бутик „Анджелини“ получи първото отличие, а наградата му бе връчена от Мисис България Вики Божилова. Заместник главният редактор на ИА „ПИК“ Даниела Палазова отличи дизайнерката Поля Кинова от Paloma Fashion, а Габриела Георгиева от „Софияинфо.bg“ връчи статуетката на Албена Александрова и нейния бутик „Рошавата гарга“. „Agrippa Studio“ спечели в „Дизайн и архитектура“, като наградата им бе връчена от Кристина Тенева.

Холивудско настроение, спортни триумфи и отличия в медицината

Залата избухна в аплодисменти, когато на сцената се появи специалният гост Роб Мъни. Бившият член на легендарната група C-Block изпълни свои хитове от 90-те и превърна церемонията в танцуващо парти, изпълнено с носталгия и настроение.

В категория „Хотелиерство“ се отличиха „Гранд Хотел Банско“ за своето петзвездно СПА бижу и комплекс „Боров хълм“ за къща за гости, като наградите бяха поднесени от зам.-министъра на туризма Ирена Георгиева.

Най-емоционалната награда в „Спорт“ заслужено отиде при Българската федерация по волейбол. Президентът Любо Ганев прие отличието с признание за големия успех на мъжкия национален отбор, който спечели сребро на Световното първенство във Филипините. Статуетката отново бе връчена от Ирена Георгиева.

В „Медицина“ отличия получиха д-р Христо Мазнейков от Болница „Св. София“, награден от генералния директор на БНР Милен Митев, и д-р Димитров от „J Clinic“, който прие статуетката от продуцента и бизнесмен Зий Ребело.

В категория „Земеделие“ биоферма „Розино“ с Албина Ясинска беше наградена от Екатерина Николова от „Стандарт“. В „Инвестиции“ депутатът Димо Дренчев отличи Циклотронния комплекс за радиофармацевтици в Панагюрище, а директорът на ТВ „България 24“ Светослава Рудолф връчи приз на община Костинброд като най-бързо развиваща се.

Туристическият сектор във фокус, благотворителност и финал с български гласове

Кулминацията на вечерта настъпи с категория „Туризъм“. Награди получиха село Житен в „Селски туризъм“, община Долна баня за „Туристическо събитие“ и „Терме фън и спорт“ за „Туристическа атракция“. Вила „Монте Вино“ беше отличена за „Винен туризъм“, а „Цанита Травел“ получи наградата за „Туроператор“. Последният приз беше връчен на „Dengri Eco Resort“ от звездата Роб Мъни.

След официалната част бе проведен благотворителен търг. Картината „Царицата и розата“ на акад. Георги Чернев беше закупена от адвокат Екатерина Бакалова, а „Майчина милувка“ на Елеонора Бакалова отиде при адвокат Ренета Даньовска. Книгата на адвокат Златина Хаджипанайотова „Да отмъстим на децата си с развод… или да го отпразнуваме“ предизвика оспорвано наддаване, в което нотариус Петя Иванова излезе победител, за радост на каузата.

Вечерта приключи с емоционален музикален финал. На сцената излезе ДесиСлава, която изпълни големи хитове и любими фолклорни песни, предизвиквайки залата на българско хоро. Финалният момент бе озарен от дуета ѝ с деветгодишната талантлива Рая в песента „Малка мома“, която донесе истински заряд на български дух и традиция.

