Елитът на правото отличи най-добрите и подкрепи важни каузи

За тринадесети пореден път Националните правосъдни награди бяха връчени в рамките на Благотворителния бал на юристите. На бляскавата церемония в София присъстваха над 250 гости от магистратската гилдия, а вечерта бяха събрани общо 25 000 лева за различни благотворителни каузи. Средствата са насочени към подкрепа на деца с церебрална парализа, деца в аутистичния спектър и жени с репродуктивни проблеми.

Сред най-значимите отличия тази година бе признанието за доайен в правото, което получи Огнян Герджиков – фигура с безспорен принос към развитието на българската правна наука и държавност. Статуетката му бе връчена от председателката на правната комисия към Народното събрание Ана Александрова.

Гран при за цялостен принос в правосъдието бе присъден на адвокат Владимир Пенков – име, утвърдило се през десетилетията като символ на професионализъм и високи стандарти в адвокатската професия. Той в продължение на 30 години е бил управляващ съдружник, а понастоящем е председател и старши съдружник на кантората „Пенков, Марков и партньори“. Статуетките му връчи заместник-министърът на правосъдието Михаела Мечкунова.

Акцент в церемонията, с оглед на една от основните каузи на събитието, бе и връчването на статуетка за първата по рода си трансгранична консолидация в медицинския сектор на Балканите. Отличието бе за сделка, която създава регионална платформа за репродуктивно здраве.

Статуетката бе поднесена от народния представител, координатор за област Перник и член на Комисията по бюджет и финанси Димо Дренчев на адвокатското дружество „Гугушев и партньори“, като лично основателят на кантората адвокат Стефан Гугушев я прие на сцената.

От сцената Димо Дренчев подчерта, че инвестициите в здравеопазването и репродуктивната медицина не са просто сделки, а инвестиции в бъдещето на България и възможността да се раждат повече български деца. По думите му за много жени това е единственият шанс след години чакане, болка и надежда най-сетне да прегърнат дългоочакваната си рожба. Кантората на Гугушев е консултирала румънския лидер в асистираната репродукция Embrios Fertility Clinic при придобиването на мажоритарен дял в българската Adela Fertility.

По време на вечерта бе отличено и международното сътрудничество с Адвокатска колегия Ниш по повод 50-годишнината от нейното създаване. Призът получи адвокат Михаило Живкович от Пирот, който пристигна специално за церемонията, а статуетката му бе поднесена от общинския съветник Радослав Червенков.

Признание за принос в развитието на правосъдието получи и Окръжна адвокатура София, чиито адвокати стоят зад амбициозен и обществено значим проект. Статуетката бе връчена от Антония Петрова-Батинкова. Сред останалите специални награди бе и „Юрист в медиите“, която отиде при адвокат Божидар Терзийски от кантората на Марковски – добре познат с активното си присъствие и популярност в подкаста „Часът на адвоката“.

Призът „Науката в правото“ бе присъден на доц. д-р Мариана Тиен, „Науката в медиите“ – на проф. Илин Савов, а за „Принос в медиацията“ бе отличена съдия Даниела Марчева. Адвокатска колегия на годината стана Адвокатска колегия Пазарджик, която получи статуетката от предходните победители – председателя на плевенската колегия Ивайло Арнаудов. ЗЕАД Булстрад бе награден за инициативата „Защита на адвокатите“.

Статуетката за Адвокат на годината получи адвокат Ивайло Дерменджиев, като наградата му бе връчена от заместник-министъра на правосъдието Михаела Мечкунова. Останалите номинирани в категорията бяха Иван Цветков, Йорданка Бекирска, Кирил Николов и Мартин Мавров.

За Кантора на годината бе отличено адвокатско дружество „Батков и партньори“, които получиха своя приз от миналогодишните победители от „Демерджиев, Петров и Баев“. Номинирани в категорията бяха Благоева, Ганчева и Стратева, Иван Цветков и сие, Николова, Калинов и партньори и Sarfraz & Naydenov Solicitors.

Българският съдия от Съда на Европейския съюз в Люксембург Марияна Кънчева, която е и председател на журито, награди в категорията „Правосъдие зад граница“ Кристиян Стоянов, който работи като адвокат в една от най-влиятелните кантори в Белгия.

За Млад юрист на годината бяха номинирани Антоан Атанасов, Виктория Христова, Даниел Колев, Никола Гунчев, Николина Асенова и Теодор Трифонов-Генов. Статуетката на последния бе поднесена от народния представител и председател на Комисията по въпросите на младежта и спорта Габриел Вълков.

Деница Митрова от Административен съд София стана Съдия на годината. Статуетката ѝ бе връчена от народния представител Ангел Славчев. Номинирани в категорията бяха още Бисерка Бойчева и Весела Сахатчиева.

Номинираните прокурори бяха Диана Давидкова, Димитър Костов, Златко Каракачанов и Наталия Николова от Апелативна прокуратура София, която спечели приза. Наградата ѝ бе поднесена от генералния директор на БНР Милен Митев.

Нотариус на годината стана Веселина Връблянска, наградена от заместник-председателя на Камарата на нотариусите Камен Каменов. За Медиатор на годината бе отличена Рубина Минкова, като статуетката ѝ бе поднесена от председателката на ПАМБ Елиза Николова. Останалите номинирани в категорията бяха Анита Хинова, Рая Илиева и Юлия Раданова.

Дело на годината стана делото „Адв. Славчо Марков срещу държавата“ със защитник Соня Манолова. Призът бе връчен от председателката на Асоциацията за жените адвокати Елиза Николова. Останалите номинирани бяха адвокат Васил Попов по делото за насилието над Адриан Алексиев, адвокат Стефан Паров за делото „Методи Александров срещу КАТ“, което стана вайръл в социалните мрежи, и адвокат Юлия Арбекова за екстрадицията на украино-израелски гражданин в Русия.

Сред присъстващите медийни партньори бяха представители на Новината бг, Столица бг, „Телеграф“, Блиц, България 24, Сейфнюз, Епицентър, Дромомания, Хайлайф Медия Груп, БНР, както и редица други медии и информационни платформи. Водеща на церемонията бе Анелия Торошанова от БНР.

По време на събитието бе организиран и благотворителен търг с картини на утвърдени български художници, сред които Николай Янакиев, Кирил Божков, Николай Панайотов, акад. Георги Чернев, Танер Мерт, Цанко Христов, Дили Бозаджиева и други. За каузите отново бяха събрани близо 25 000 лева. Церемонията бе открита от 9-годишната Рая Щърбанова, а за настроението на гостите се погрижи Красимир Недялков.

Организатор на церемонията бе Балканска медийна асоциация с президент Нина Хамилтън. Националните правосъдни награди се провеждат от 2013 г. по нейна инициатива и тази на тогавашния секретар на Софийската адвокатска колегия Владимир Дончев, с основна цел да се повишава общественият имидж на адвокатурата и правната професия у нас. Подкрепа за събитието оказаха редица адвокатски дружества, винени изби, туристически и медицински компании, както и обучителен център „Темида“.

