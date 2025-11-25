Българският волейбол със силен пробив и извън терена

Българската федерация по волейбол е сред големите победители в тазгодишното издание на Bright Awards for Business&Tourism. Точно два месеца след историческия сребърен медал на Световното първенство във Филипините, родният волейбол получава още едно доказателство, че е сред най-ярките спортни посланици на страната.

Официалната церемония ще се проведе на 28 ноември в хотел „Маринела“, където голямата награда в категория Спорт ще бъде връчена лично от заместник-министъра на туризма Ирена Георгиева. От името на федерацията отличието ще получи нейният президент Любо Ганев, който вече години наред работи за възраждането и популяризирането на волейбола у нас.

Организаторите подчертават, че изборът на Българската федерация по волейбол не е случаен. Силното представяне на националния отбор вдъхнови както феновете, така и младите спортисти, а успешните събития и инициативи през последните сезони позиционират волейбола като един от най-разпознаваемите български брандове по света.

По време на церемонията ще бъдат раздадени отличия в още редица ключови области - от туризъм и инвестиции до образование, медицина и право. Сред гостите и връчващите статуетките ще бъдат представители на парламентарно представените политически сили и водещи фигури от бизнеса.

