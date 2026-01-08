Пенсионерка взриви народа с коментара за еврото!

Проблемът с пенсиите в Караисен е решен. Днес над 500 пенсионери от селото взеха първите си пенсии в евро, благодарение на министъра в оставка Гроздан Караджов. Той нареди пощата да отвори, след като предния ден на вратата имаше бележка, че пенсии няма да има цяла седмица. Причината е, че служителката се пенсионирала, а на нейно място не е била назначена друга.

Сред тези, които получи за първи път пенсията си в евро, е и Надка Иванова. Възрастната жена засипа с комплименти Гроздан Караджов.

Получих си пенсията и съм много щастлива. Какви красива евра. Абе, тоя министър много оправен бил, заяви за бТВ Надка.

Другите пенсионери също потвърдиха, че всичко е уредено, но ако се е било действало по-бързо и е бил назначен навреме заместник на излязлата в пенсия служителка, нямало да се стигне до този проблем.

Разбра се още, че на 19 януари ще бъде назначена новата служителка в пощата, което означава, че на 7 февруари ще бъде избегнато подобно напрежение и пенсиите ще се изплатят още същия ден.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com