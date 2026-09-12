Топ невролог коментира припадъците на Мусиала
Предизвика се огромна загриженост в целия футболен свят
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Предизвика се огромна загриженост в целия футболен свят
Франция бе сред основните фаворити за спечелване на световното първенство
Явно е имало негова лична намеса
Вярвам на министър-председателя, че ще се погрижат първо за хората, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими, каза Йотова
Тя бе запитана готова ли е с дата за започване на даването на мандатите
Първи коментари на политолозите
Отиващият си премиер не избяга от отговорност за поражението на изборите в страната му
Мениджърът на мърсисайдци анализира поражението с 0:2 от ПСЖ снощи
Ще се вдигне ли още напражението в конфликта
Кралят ясно е заявил – с думи и чрез безпрецедентни действия
След последната контрола срещу Вихрен
С усмивка и ирония актрисата пусна шеговита реплика за политиката
Жената е във възторг от новите пари
Преди списъците бяха тайни, сега станаха явни, заяви журналистката и водеща
България трябва да помага на хората
Според него много неща трябва да се променят в Европа
Обобщението обаче предизвика остра реакция на актрисата Деси Бакърджиева
Според него предстои тежка инфлация и тежка зима
В никакъв случай нито Gen Z, нито предходните поколения, нито следващите, които ще дойдат, могат да се третират достоверно като единен политически суб...
Известният журналист коментира протестите срещу бюджета