Тръмп с коментар за сваления изтребител

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че свалянето на американски изтребител над Иран няма да засегне преговорите с Ислямската република за край на войната, предаде „Ройтерс”, като се позова на телевизионния канал „Ен Би Си Нюз".

По-рано телевизия Си Би Ес разпространи информацията, че става въпрос за двуместен F-15Е.

След това американският в. „Ню Йорк Таймс" съобщи, че втори боен самолет на Военновъздушните сили на САЩ се е разбил в района на Персийския залив, допълват от БТА.

На свой ред държавни ирански медии информираха, че иранската система за противовъздушна отбрана е атакувала "вражески“ самолет A-10 близо до Ормузкия проток, посочи „Ройтерс”.

