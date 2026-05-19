Забранено за мъже! Дубай с плаж само за дами

В Дубай отвори врати първият в света частен плаж само за жени, отворен 24 часа в денонощието, с изцяло женски персонал и обособена зона за нощно плуване.

Според The Independent, затвореният плаж Ал Мамзар, разположен в североизточната част на емирството, е отворен по-рано този месец за жители и туристи като част от по-големия проект за реконструкция на Ал Мамзар, който има за цел да разшири плажовете и инфраструктурата на Дубай.

Оборудван е с огради за поверителност, строги правила за забрана на снимки и „интелигентни системи за наблюдение на сигурността“.

Изданието отбелязва, че няколко места в ОАЕ вече имат плажни зони само за жени или обособени дни само за жени. Новият плаж само за жени обаче е първият, който предлага 24-часов достъп.

Плажната зона с площ от 125 000 квадратни метра ще бъде обслужвана изключително от жени, включително охранители и спасители.

Ще бъде оборудвана и детска площадка, където момчетата ще могат да влизат само до шестгодишна възраст и трябва да бъдат придружени от майките си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com