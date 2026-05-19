Тийнейджъри убиха трима в джамия в Сан Диего

Двама тийнейджъри откриха огън в джамия в Сан Диего в понеделник и убиха трима мъже, след което сложиха край на живота си на няколко пресечки от мястото. Полицията разследва случая като възможно престъпление от омраза.

Властите съобщиха, че не е имало конкретна заплаха срещу Ислямския център на Сан Диего, но при разследването са открити доказателства, че заподозрените са използвали „обобщена реторика на омразата“, каза началникът на полицията в Сан Диего Скот Уол. Той отказа повече подробности, но заяви, че в следващите дни ще стане ясно какви обстоятелства са довели до нападението.

Майка подала сигнал преди атаката

Преди стрелбата полицията вече издирвала единия тийнейджър. Майка му се обадила, защото се тревожела, че синът ѝ има суицидни намерения и е избягал. От дома липсвали оръжия, както и автомобилът на жената.

Разследването станало още по-спешно, когато полицията разбрала, че младежът е облечен в камуфлаж и е с познат – необичайни обстоятелства за човек, който възнамерява да посегне на живота си, съобщава Фрогнюз.

Полицията използвала различни технологии, включително автоматизирани системи за разчитане на регистрационни номера, за да открие двамата – на 17 и 18 години. Проверявани били район около търговски център и училище, където поне единият от заподозрените е учил.

Охранител на джамията загинал, спасявайки хора

Сред убитите е охранител на джамията, който според полицията е изиграл „ключова роля“ нападението да не стане много по-тежко.

„Справедливо е да се каже, че действията му бяха героични. Без съмнение той спаси човешки животи“, заяви Уол.

Семеен приятел идентифицира охранителя като Амин Абдула – добре познат човек в джамията, работил там повече от десетилетие. „Той искаше да защитава невинните, затова реши да стане охранител“, каза шейх Утман Ибн Фарук, който разговарял със сина на Абдула.

Джамия с училище и активна работа с общността

Ислямският център в Сан Диего е най-голямата джамия в окръга и включва училището „Ал Рашид“, където се преподават арабски език, ислямски науки и Коран на деца над 5 години.

Полицията пристигнала на мястото четири минути след сигнала. Докато служителите се насочвали към джамията, наблизо прозвучали нови изстрели. Озеленител бил обстрелян, но не пострадал. Малко по-късно нападателите били открити мъртви в автомобил, спрян по средата на улица.

Телевизионни кадри показаха как повече от десет деца, хванати за ръце, са изведени от паркинга на центъра, докато районът е обграден от десетки полицейски автомобили. Родителите били насочени към близко място, откъдето да вземат децата си.

Директорът на джамията, имам Таха Хасане, определи нападението като „изключително възмутително“.

„Всички молитвени храмове в нашия красив град трябва винаги да бъдат защитени“, каза той.

По думите му центърът работи активно за междуверски диалог и изграждане на общност. По-рано в понеделник група немюсюлмани дори посетила джамията, за да научи повече за исляма.

Организацията Съвет за американско-ислямски отношения, една от най-големите мюсюлмански организации за граждански права в САЩ, осъди стрелбата. Президентът Доналд Тръмп определи случилото се като „ужасна ситуация“.





