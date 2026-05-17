След Бангаранга идва Бундибуджо

Световната здравна организация (СЗО) обяви епидемията от ебола в Демократична република Конго за извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение.

От агенцията уточниха, че огнището в източната провинция Итури в ДР Конго, където са регистрирани около 246 предполагаеми случая и 80 смъртни случая, все още не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация.

Въпреки това организацията предупреди, че е възможно това да се окаже „много по-мащабно огнище“ от засеченото и докладваното до момента, с висок риск от локално и регионално разпространение.

Настоящият щам на ебола се причинява от вируса Бундибуджо, за който към момента няма одобрени лекарства или ваксини, посочиха от здравната агенция.

Ранните симптоми включват висока температура, мускулни болки, отпадналост, главоболие и възпалено гърло, след което се появяват повръщане, диария, обриви и кръвоизливи.

От СЗО съобщиха, че вече има осем лабораторно потвърдени случая на вируса, както и други предполагаеми случаи и смъртни случаи в три здравни зони, включително Буния – столицата на провинция Итури, както и златодобивните градове Монгвалу и Рвампара.

Един случай на вируса е потвърден и в столицата Киншаса – при пациент, завърнал се от Итури.

СЗО съобщи още, че вирусът вече е преминал границите на ДР Конго, след като два потвърдени случая са регистрирани в съседна Уганда. Угандийските власти заявиха, че 59-годишен мъж, починал в четвъртък, е дал положителна проба за вируса. В изявление правителството на Уганда съобщи, че починалият пациент е гражданин на Конго, а тялото му вече е върнато в страната.

Лаборатория е потвърдила и случай на ебола в източния град Гома, който в момента е под контрола на бунтовниците от М23, съобщи агенция AFP в неделя.

От СЗО предупредиха, че продължаващата нестабилна ситуация със сигурността и хуманитарната криза в ДР Конго, съчетани с високата мобилност на населението, градската среда на огнището и големия брой неформални здравни заведения в региона, увеличават риска от разпространение на вируса.

Страните, граничещи с ДР Конго, се смятат за високорискови заради интензивния трафик и търговия.

СЗО препоръча ДР Конго и Уганда да създадат спешни оперативни центрове за наблюдение, проследяване и прилагане на мерки за предотвратяване на заразата.

За ограничаване на разпространението здравната агенция настоява потвърдените случаи незабавно да бъдат изолирани и лекувани, докато два теста за вируса Бундибуджо, направени през поне 48 часа, не дадат отрицателен резултат. На държавите, граничещи със засегнатите райони, бе препоръчано да засилят наблюдението и здравното докладване.

От СЗО допълниха, че страните извън засегнатия регион не трябва да затварят границите си или да ограничават пътуванията и търговията, тъй като „подобни мерки обикновено се предприемат от страх и нямат научна основа“.

Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус предупреди, че в момента има „значителна несигурност относно реалния брой заразени и географското разпространение“ на огнището.

Какво представлява ебола и как се разпространява?

Какво причинява настоящото огнище?

Ебола е заболяване, причинено от вирус – рядко, но тежко и често смъртоносно. Съществуват три разновидности на вируса, които предизвикват епидемии, а сегашната е известна като Бундибуджо,.

Как се предава?

Вирусът се разпространява между хората чрез заразени телесни течности, като кръв и повърнато съдържимо.

Колко смъртоносен е?

При предишни огнища на варианта Бундибуджо,са починали около 30% от заразените.

Какъв е инкубационният период?

Симптомите се появяват между два и 21 дни след заразяването.

Какви са симптомите?

Първите симптоми настъпват внезапно и наподобяват грип – температура, главоболие и силна отпадналост. С развитието на болестта се появяват повръщане и диария, а органите започват да отказват. При някои пациенти се наблюдават вътрешни и външни кръвоизливи.

Откъде идва ебола?

Епидемиите започват, когато човек се зарази от инфектирани животни, например плодоядни прилепи.

Има ли ваксина?

Съществуват ваксини за варианта Zaire на ебола, но не и за Бундибуджо.

Ебола е открита за първи път през 1976 г. в днешната в Конго и се смята, че вирусът е пренесен от прилепи. Това е 17-ото огнище на смъртоносната болест в страната.

Към момента няма доказано лечение за ебола, а средната смъртност е около 50%, според СЗО.

По-рано Africa Centres for Disease Control and Prevention изрази тревога заради високия риск от допълнително разпространение заради градската среда в Рвампара и Буния, както и минната дейност в Монгвалу.

Изпълнителният директор на агенцията д-р Жан Касея заяви, че „значителното движение на населението“ между засегнатите райони и съседните държави прави регионалната координация жизненоважна.

През последните 50 години около 15 000 души са починали от вируса в различни африкански държави.

Най-смъртоносното огнище в ДР Конго бе между 2018 и 2020 г., когато загинаха близо 2300 души.

Миналата година 45 души починаха след епидемия в отдалечен регион.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com