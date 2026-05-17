Ако този град потъне в мрак, светът ще последва

В Америка има едно малко градче, което тайно контролира целия световен интернет. Не е някакво голямо, лъскаво място, а просто тихо малко градче, за което повечето хора никога не са чували.

Почти всичко онлайн минава през него. Вашите TikTok профили, вашите YouTube видеоклипове, дори вашите поръчки за храна късно вечер, първо се свързват през тази точка, преди да достигнат до вас.

Отвън сградите изглеждат скучни. Няма прозорци, няма табели, нищо интересно за забелязване по време на шофиране. Но отвътре това е скритото машинно отделение на интернет, винаги включено, никога не спиращо за секунда.

Ако този град потъне в мрак, светът също ще бъде в мрак. Уебсайтовете по целия свят лесно биха се сринали. Съобщенията дори няма да се изпращат.

Големи части от съвременния живот биха замръзнали за секунди. И не забравяйте, че цялата тази енергия идва от един супер скучен град.

Тъй като този град с почти 47 000 жители се намира близо до столицата на САЩ Вашингтон, той разполага с огромен източник на енергия и тук се срещат гигантски оптични кабели. Това е малък град с най-големия онлайн бизнес на Земята. Това е Ашбърн, Вирджиния.

Според оценки, които показват, че до 70% от глобалния интернет трафик преминава ежедневно през центровете му за данни, Ашбърн се смята за града, който управлява световния интернет, пише Data Centers, предава bTV.

Разположен в окръг Лаудон, той е домакин на стотици съоръжения – включително Amazon, Google и Facebook, които хостват физическа облачна инфраструктура.

Всичко започва през 90-те години на миналия век с MAE East, една от първите големи точки за обмен на интернет. Сега тя разполага с несравнима оптична свързаност, евтина енергия и близост до Вашингтон. Ако Ашбърн се срине, големи части от интернет вероятно ще прекъснат дейността си, което ще засегне глобалното видео стрийминг, социалните медии и финансовите транзакции.

Северна Вирджиния има над 600 центъра за данни, което далеч надминава всеки друг регион в света, като Ашбърн е в центъра му.

