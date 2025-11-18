Глобален срив! Сайтовете рухнаха

Глобален интернет срив остави света без новини. Срина се Cloudflare - глобалната мрежа, която защитава и ускорява уебсайтове. Това спря достъпа до стотици хиляди сайнове. Проблемът бе усетен и в България. У нас достъпът до половината новинарски сайтове бе невъзможен. "Стандарт" също бе засегнат от кризата.

Редица уебсайтове, включително платформата за социални медии „Екс“ и чатботът ChatGPT, са потърпевши от проблеми, засягащи фирмата за интернет инфраструктура Cloudflare („Клаудфлеър“), информира BBC.

Хиляди потребители съобщиха за проблеми с „Екс“ и други услуги в сайта за наблюдение на прекъсванията в мрежата Downdetector малко след 13:30 часа българско време.

Cloudflare създава прекъсване на работата на популярни уебсайтове като "Екс". Тази информация се потвърждава и на официалната страница за състоянието на Cloudflare.

Причината за проблема не е ясна, въпреки че за този час от деня е била планирана „планова поддръжка в центъра за данни SCL (Сантяго).

Дори Down Detector, който е популярен тракер за прекъсвания на уебстраници, беше свален от мрежата, тъй като разчита на услугите на Cloudflare.

Други сайтове нямат толкова късмет и показват съобщения за „Вътрешна грешка на сървъра", придружени от общия „код за грешка 500".

Cloudflare е наясно и разследва проблема, който потенциално засяга множество клиенти“, обяви компанията в съобщение на панела за управление на на услугите в 13:48 часа българско време. „Допълнителни подробности ще бъдат предоставени, когато има повече налична информация.“

Компанията оповести в допълнителни актуализации, малко след 14:00 часа българско време, че продължава да разследва проблема.

