„Мечта за поколения българи“ - Петкова за еврото

„Щастлива съм, че имах възможност да бъда част от сбъдването на една мечта за поколения българи“, написа финансовият министър в оставка Теменужка Петкова в профила си във Фейсбук. В публикацията си тя подчерта значението на историческия момент за страната.

„България е в еврозоната!!!“, отбеляза Петкова и пожела на всички българи честита, успешна и вдъхновяваща Нова 2026 година, като свърза началото на годината с нов етап от икономическото развитие на страната.

Решението за присъединяването на България към еврозоната е резултат от дългогодишен процес, включващ изпълнение на Маастрихтските критерии, законодателни промени и техническа подготовка на финансовата система. Пътят към еврото започна още с влизането на страната в Европейския съюз през 2007 г., а през последните години темата беше сред най-обсъжданите в обществото, както заради икономическите ефекти, така и заради притесненията на част от гражданите.

