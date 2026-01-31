Последни часове с левове в портфейлите

Днес е последният ден, в който левът е официално платежно средство в България. В полунощ изтича едномесечният преходен период на двойно обращение и от утре единственото законно платежно средство в страната остава еврото.

До края на юни търговските банки и част от пощенските клонове са задължени да обменят левове в евро безплатно. При по-големи количества монети клиентите могат да бъдат насочвани към конкретни клонове, разполагащи със специализирана сортировъчна техника.

Българска народна банка ще обменя левове в евро безплатно и безсрочно. До първите дни на март това ще бъде възможно и във всички останали централни банки на страните от еврозоната.

По данни на БНБ към 30 януари банкнотите и монетите в лева в обращение възлизат на 7,7 млрд. лева. Това означава, че около 75 на сто от наличното парично обращение в националната валута вече е изтеглено спрямо началото на 2025 г. Подобна динамика е наблюдавана и в повечето държави, приели еврото.

С присъединяването си към еврозоната България става нейният 21-в член. На 5 февруари ще се проведе и първото заседание на Европейска централна банка, в което управителят на БНБ Димитър Радев ще участва като пълноправен член.

