Хващат нарушения при еврото в „по-скрити“ обекти

Нарушения при въвеждането на еврото има, но те са концентрирани основно в по-малки и по-слабо видими търговски обекти. Това заяви председателят на Координационния център към Механизма за въвеждане на еврото Владимир Иванов в интервю за БНТ, като подчерта, че контролните органи реагират незабавно, а броят на сигналите вече намалява.

По думите му проблемите се появяват най-често в обекти извън големите търговски вериги. „Говорим за малки обекти, често на регионален принцип и по-скрити от общия поглед. Там възникват разни проблеми и контролните органи веднага се намесват“, обясни Иванов. Той даде примери с бензиностанции, автомивки и фризьорски салони, за които само за една вечер са постъпили два сигнала.

Според него става дума за ограничен брой търговци, които подценяват репутацията си. „Работата по схемата едно към едно, закръгляване нагоре или неуважение към клиента не е добра търговска практика в средносрочен план“, подчерта Иванов.

Председателят на Координационния център беше категоричен, че финансовият ефект от подобни нарушения е нищожен, а рискът – огромен. „За какво си струва да закръглиш с 5 стотинки нагоре, ако минималната глоба е 5000 лева? Колко продукта трябва да продадеш, за да избиеш тази санкция? Това е напълно безсмислено“, каза той.

Иванов обърна внимание, че дори когато търговецът смята подобно действие за „законно“, Законът за въвеждане на еврото е категоричен – закръгляването нагоре е нарушение и подлежи на санкция. Въпреки това, по оценката му, реалните нарушения са значително по-малко от първоначалните очаквания.

По отношение на цялостния процес Иванов подчерта, че системата е сработила добре. „Коректните търговци отвориха навреме и работиха нормално. Част от другите предпочетоха временно да не работят – или защото се притесняваха от проверки, или защото нямаха осигурени евро и изчакаха първата седмица“, обясни той.

Според него проверките не представляват свръхконтрол над бизнеса, а по-скоро оказват натиск върху сивата икономика. „Там, където има повече сиви пари и не напълно чист бизнес, притесненията са най-големи. Виждаме сериозен процес на осветляване – повече заявки за POS терминали, повече плащания без кеш“, каза Иванов.

В заключение той напомни, че до 1 февруари търговците нямат право да отказват плащане в лева, а всички сигнали за нарушения продължават да се проверяват незабавно.

