„Кошница с грижа“ тръгна: Колко по-евтино излиза едно пазаруване?
Ефективни ли са мерките и докога
Следете всички новини, анализи и коментари за Владимир Иванов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ефективни ли са мерките и докога
Бъдещето е в кооперативите
Владимир Иванов предупреди, че геополитиката може да обърне пазара
Пиперът над 100%, санкции и предупреждение за „сивите пари“
Контролът удря бензиностанции, автомивки и фризьорски салони
40 процента от нарушенията са в София
„Процесът върви по-добре дори от Хърватия“, заяви Владимир Иванов
Иванов се обърна към гражданите и ги призова да се информират добре
Според него цената в магазина зависи и от качество и други фактори
Дали сме с евро или лев, при недостиг в ефективността, валутата не играе роля
Имаме нелошо предлагане на агнешко месо, но потреблението в България не е на високи равнища, казва Владимир Иванов
От миналата Коледа досега стоките от потребителската кошница са поскъпнали с 2%
Потребителската кошница с основните хранителни продукти запазва цената си от 98 лв.
В момента има много паника по темата и затова на места в България се прилага свръхнадценка
Ако има някакво покачване, то ще е с малки проценти
Вече далеч няма такова търсене на продукти за зимнина, кзва шефът на стоковите борси
Хората предпочитат да купуват българския домат, той има много по-вкусни качества
При зеленчуците, яйцата и млечните продукти преобладава българското производство
Определено има увеличение на почти всички стоки, които пазаруваме
В средата на този месец започва инициативата „Достъпно за вас“