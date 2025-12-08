Цената на кашкавала и яйцата скача. Промените

Цената на потребителската кошница се е увеличила с един лев тази седмица - от 99 на 100 лева, съобщи днес председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на пресконференция.

Сред плодовете и зеленчуците се отчита поевтиняване на лук - с 1 стотинка, картоф - с 1 стотинка, морков - с 2 стотинки, тиквички - с 10 стотинки, ябълки - с 30 стотинки. Увеличение се наблюдава при доматите - с 31 стотинки, краставиците - с 35 стотинки, зеле - с 2 стотинки, червен пипер - с 19 стотинки, зелен пипер - с 5 стотинки, лимон - остава без промяна, банан - със 7 стотинки, грозде - с 2 стотинки и портокал - с 2 стотинки. Иванов отбеляза, че тук впечатление прави промяната в цените на доматите и краставиците, като в известна степен върху това влияят и затруднените доставки заради стачката на границата с Гърция.

При основните хранителни продукти поскъпва кашкавалът - с 2 стотинки, фасул - с 2 стотинки, кисело мляко - с 1 стотинка, пилешко месо - с 9 стотинки и яйцата - с 1 стотинка. Стоките, които намаляват своята цена, са брашно - със 7 стотинки, масло - с 2 стотинки, прясно мляко - с 3 стотинка, олио - с 1 стотинки, свинско месо - с 4 стотинки, пилешко месо - с 6 стотинки, ориз - с 6 стотинки, захар - запазва своята стойност от миналата седмица.

Иванов каза, че вариациите са малки и несъществени, като за тенденция през последния месец-месец и половина може да се говори единствено при яйцата, при които има изменение от около 4 стотинки. Той допълни, че отново ще представи данни от началото на годината - от 1 януари 2025 г. досега.

Захарта към 1 януари е била 1,98 лв. в момента е 1,83 лв. за килограм, фасулът се покачва от 4,34 лв. на 4,35 лв., а брашното вдига цената си от 1,43 лв. на 1,50 лв. за килограм. Оризът се е търгувал по 3,35 лв., а в момента е 3,32 лв. за килограм. Олиото е намаляло от 3,34 лв. на 3,26 лв. за литър. Яйцата от 0,36 лева в началото на годината тази седмица се търгуват по 0,43 лева за брой, като тук Иванов допълни, че за годината имаме 7 стотинки изменение в цената на яйцата.

Цената на кашкавала от 17,57 лева на 1 януари към момента е 18,22 лева за килограм. Сиренето от 11,59 лв. в началото на годината в момента се продава за 11,80 лева. Маслото е било 3,08 лева в началото на годината, а към днешна дата е без промяна за пакетче от 125 грама.

Киселото мляко от 1,32 лева на 1 януари, тази седмица се търгува по 1,40 лева за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е било 2,47 лева в началото на годината, а сега се предлага по 2,30 лева за литър.

Свинското месо, което е било 10,10 лева в началото на годината, в момента се продава по 10,56 лева за килограм, а пилешкото месо е стигнало от 6,39 на 6,85 лева за килограм.

Доматите в началото на годината са били 3,43 лева за килограм, сега се търгуват по 2,88 лева за килограм. Краставиците от 3,37 лева в началото на годината в момента са 3,71 лева за килограм. Картофите - от 1,21 лева са спаднали до 0,94 стотинки за килограм.

Зелето се е предлагало по 1,33 лева в началото на годината, а в момента е 0,86 лева за килограм. Цената на морковите в началото на годината е била 1,24 лева за килограм, като в момента е 1,10 лева за килограм, а на зрелия лук - от 1,05 на 0,91 лева за килограм.

Червеният пипер от 4,80 лева на 1 януари към днешна дата се търгува по 2,45 лева за килограм, а зеленият пипер в момента е 2,20 лева за килограм от 4,68 лева в началото на годината. Тиквичките от 2,88 лева в началото на годината, тази седмица са 2,33 лева на килограм. Лимоните от 2,35 лева за килограм в момента се продават за 3,36 лева.

Бананите са се търгували за 2,78 лв. в началото годината, като в момента се продават за 2,77 лв. Цената на гроздето, което се следи от 26 август, е намаляла от 3,63 лв. на 3,03 лв. Портокалите са поскъпнали от 1,85 лв. на 1 януари до 2,37 лв. към момента, а ябълките - от 1,60 лв. на 2,03 лв. за килограм.

Иванов уточни, че както се вижда от данните за цялата година, при захарта, фасула, ориза, олиото, маслото, прясното мляко, картофите, доматите, зелето, морковите, лука, червения и зеления пипер, тиквичките и лимоните се наблюдават по-ниски цени спрямо началото на годината. В същото време има повишения при яйцата, брашното, кашкавала, сиренето, киселото мляко, свинското месо, пилешкото месо, краставиците и ябълките. Разликата при свинското месо, например, е 46 стотинки за годишния период. Той допълни, че това е година на устойчиво и стабилно пазарно равновесие.

Накрая Иванов се обърна към гражданите и ги призова да се информират добре, да следят цените на едро и на дребно и да правят най-рационалния избор, когато пазаруват.

