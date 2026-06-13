Спокойствие преди бурята? Храните стабилни, но войната дебне цените
Владимир Иванов предупреди, че геополитиката може да обърне пазара
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Владимир Иванов предупреди, че геополитиката може да обърне пазара
Иванов се обърна към гражданите и ги призова да се информират добре
Много хранителни стоки все пак поевтиняват
Според него очакваният икономически ръст от 2,5% ще бъде много по-нисък