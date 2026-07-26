България има неизползвани находища за трилиони евро

България лежи върху невиждано енергийно съкровище, което може за секунди да изтрие бедността у нас, да свали сметките на хората до нула и да ни превърне в абсолютен икономически господар на Стария континент! Родните находища на природен газ притежават стряскащ потенциал да задоволят нуждите от синьо гориво на абсолютно цяла Европа за изумителния период от 100 години напред. Тази бомбастична истина разкри топ експертът инженер Иван Лишков, вадейки наяве строго пазени тайни.

Защо тогава продължаваме да плащаме милиарди на чужди държави и да теглим кредити, вместо сами да диктуваме правилата на пазара? Според Лишков, разработването на тези златни български ресурси е брутално блокирано на най-високо ниво от мощни външни корпоративни и геополитически лобита, които нямат интерес България да бъде свободна, независима и силна.

Ние можем да храним Европа с газ цял век, но чуждите интереси ни държат в капан, казва инж. Лишков

Престъпление срещу народа: Защо златното дъно на България стои запечатано?

Експертът е категоричен, че родината ни има капацитета да заеме мястото на Русия и Норвегия като основен енергиен хегемон на европейския пазар. Вместо това обаче, родните политици под чужда диктовка държат находищата ни запечатани, обричайки българския бизнес и обикновените потребители на системно ограбване чрез изкуствено надути цени на вносния газ.

Експлоатацията на тези залежи не само би премахнала нуждата от скъпи алтернативни доставки, но и би вляла трилиони в държавната хазна под формата на чист профит и такси. Инженер Лишков призовава за незабавно събуждане и прекратяване на робското подчинение, за да спрем да пилеем съдбата на поколения българи в полза на чужди олигархични кръгове. Време е да спрем да крием истината под килима!