Нова цена на газа влиза за обсъждане в енергийния регулатор

„Булгаргаз“ предлага цената на природния газ през юли да бъде увеличена до 37,70 евро за мегаватчас. Сумата не включва цените за достъп и пренос, акциза и ДДС. Искането е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), показва публикуваното заявление на дружеството, цитирано от БТА.

Предложената стойност е с 5,84 на сто по-висока спрямо утвърдената цена за юни. В момента „Булгаргаз“ продава природния газ на крайните снабдители и топлофикационните дружества за 35,62 евро за мегаватчас без допълнителните такси и данъци.

Увеличението все още не е окончателно. КЕВР предстои да разгледа заявлението на открито заседание, а след това ще определи юлската цена на закрито заседание.

Регулираната цена на природния газ служи като основен ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и промишлените потребители. Затова евентуалното поскъпване може да увеличи разходите на бизнеса и енергийния сектор, макар че отражението върху крайните сметки зависи и от останалите компоненти в цената.

От началото на 2026 г. регулираната цена постепенно се повишава - от 31,15 евро за мегаватчас през януари до 35,62 евро през юни. Предложението за юли продължава тази тенденция, но последната дума остава на енергийния регулатор.

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