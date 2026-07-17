Войната натрупа нова премия в цената на петрола

Цените на петрола останаха силно волатилни в азиатската търговия, след като военната ескалация между САЩ и Иран увеличи риска от прекъсване на доставките по два от най-важните морски маршрута в света. Ограниченията около Ормузкия проток и възможността хусите да блокират корабоплаването през Червено море поддържат висока геополитическата премия в котировките. Само за седмица двата основни сорта са поскъпнали с близо 12%. Пазарите остават изключително чувствителни към всяка новина за удари по енергийни обекти или затруднения при транспортирането на суровината.

Разнопосочно движение в Азия

Към 08:45 часа българско време фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 20 цента, или 0,24%, до 84,03 долара за барел. Американският лек суров петрол поскъпна с 20 цента, или 0,30%, до 78,98 долара за барел.

Въпреки колебанията в рамките на деня седмичната тенденция остава ясно възходяща. Брент е напът да запише трето поредно седмично повишение, а американският сорт - второ.

Ормуз и Червено море под заплаха

Основният натиск идва от засилването на военните действия между Вашингтон и Техеран. След нарушаването на примирието част от петролните доставки през Ормузкия проток са били ограничени.

Според източници на Ройтерс Иран е поставил в готовност подкрепяното от него движение на хусите. Те могат да предприемат действия за блокиране на корабоплаването през Червено море, ако бъдат нанесени удари срещу иранската енергийна инфраструктура.

Ормузкият проток и Червено море са сред най-важните маршрути за световната търговия с енергийни суровини. Едновременното им затваряне или сериозно ограничаване би принудило танкерите да използват по-дълги и по-скъпи маршрути, което допълнително би повишило транспортните разходи и цената на петрола.

Пазарът плаща цената на риска

„Потенциалната заплаха Червено море да се превърне в още една основна точка на прекъсване на доставките допълнително усложнява перспективите пред петролния пазар“, заяви главният пазарен анализатор на „Кей Си Ем Трейд“ Тим Уотърър.

По думите му опасността от проблеми едновременно по два ключови морски маршрута поддържа висока геополитическата премия. Така цените включват не само реално ограничените количества, но и риска конфликтът да засегне още по-голяма част от доставките.

Шеста нощ на американски удари

Американските сили нанесоха нова серия въздушни удари срещу цели в Иран за шеста поредна нощ, съобщи Централното командване на САЩ.

Техеран отговори с ракети и безпилотни апарати срещу американски военни бази в региона. Сред атакуваните обекти е и въздушна база в Йордания.

Министерството на отбраната на Катар съобщи, че силите на страната са прехванали иранска ракетна атака. При операцията едно дете е било ранено от шрапнел, информира катарското вътрешно министерство.

МАЕ предупреди за сериозна опасност

Изпълнителният директор на Международната агенция за енергията Фатих Бирол определи сигурността на петролните доставки като критичен въпрос.

„Ако ситуацията не се подобри през следващите няколко седмици, това е сериозен повод за безпокойство“, предупреди той.

Продължителното ограничаване на трафика би могло да засегне не само цените на суровината, но и разходите за горива, транспорт и производство в редица държави.

Американският петрол може да стигне 85 долара

Според техническия анализ на Ай Джи американският лек суров петрол може да се насочи към средата на диапазона от 80 долара за барел.

Условието е цената да се задържи над ключовото ниво на подкрепа около средата на 70 долара. При ново изостряне на конфликта и реални прекъсвания на доставките движението нагоре може да се ускори.