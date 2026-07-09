България може да стане газов център. Географията работи в наша полза

България има реален шанс да се превърне в успешен център за търговия с природен газ. Това заяви председателят на Петролната и газова асоциация Светослав Бенчев пред БНТ.

По думите му страната ни има важно географско предимство, защото част от маршрутите за доставка на газ към региона минават именно през България. Според него всичко зависи от политиката на държавата и от това дали ще бъдат създадени условия България да участва по-активно в газовата търговия.

България като газов хъб

„Стъпва най-малкото на географско положение. Има места, до които, за да достигне природен газ, той трябва да премине през България“, каза Светослав Бенчев.

Според него потенциалът е налице, но не може да се реализира само с инфраструктура и добро разположение. „Всичко е въпрос на политика. Ако държавата осигури необходимите възможности това да се случи, България може да бъде един доста успешен център за търговия с природен газ“, заяви председателят на Петролната и газова асоциация.

Така газовата тема не се изчерпва само с вътрешното потребление. Бенчев постави акцента върху възможността България да бъде част от регионалните доставки, пренос и търговия, ако държавата използва позицията си по-активно.

Какво да се прави с „Боташ“

Бенчев коментира и договора с „Боташ“, около който има сериозни спорове. Според него целта не трябва да бъде просто политическо говорене, а предоговаряне на по-добри условия. „Означава да договорим условия, които са по-добри от тези по време на подписването. Този договор беше сключен, когато ситуацията беше много различна - имаше танкери, за които нямаше свободни терминали“, каза той.

По думите му тогава много експерти са очаквали природният газ да бъде значително по-скъп. Именно затова договорът трябва да се гледа и през контекста на времето, в което е подписан. „Винаги е добре да имаме няколко места, от които можем да си доставяме газ. В моменти, в които имаше технически проблеми в терминала в Гърция, доставките минаваха през този договор. Количествата не са много, но помогнаха в тази ситуация“, заяви Бенчев.

Според него подобни договори могат да дадат на България не само сигурност на доставките, но и възможност да бъде част от по-широката търговия с природен газ. Затова спорът за „Боташ“ според Бенчев трябва да бъде насочен към условията, а не към отказ от идеята страната да има повече входове за доставки.

Петролът вече реагира на Иран

След газовата тема Бенчев коментира и цените на петрола след възобновяването на ударите около Иран. Според него пазарът вече е отчел напрежението, но бързо връщане към спокойните нива не трябва да се очаква.

„Цените вече реагираха. Ако няма някакво сигурно задълбочаване на конфликта, предполагам, че ще останат на тези нива. Дори да видим по-ниски цени, няма да се върнем бързо към нормалното“, каза той.

Бенчев подчерта, че петролът е само една част от крайната цена на горивата. Другият важен фактор са разходите по транспорта и застраховането. „Вчера гледах и застраховките, които танкерите използват, за да преминат през Ормузкия проток - скачат с 30-40% във всеки момент, което е напълно нормално, знаейки колко струва един танкер“, обясни той.

Ормузкият проток остава риск

По думите на Бенчев цените в момента са адекватни на ситуацията, но конфликтът изглежда по-сериозен от предишни епизоди. „Следим как ще се развие тя, този път нещата изглеждат малко по-сериозни. Надяваме се, че разумът ще надделее и няма да се стигне отново до пълномащабен конфликт“, заяви председателят на Петролната и газова асоциация.

Според него в основата на напрежението отново стои петролът. „Предполагам, че основата на този конфликт отново е петролът, защото Иран иска да въведе изискване всички танкери да преминават през определен коридор, който може да контролира. Това очевидно не се харесва на САЩ и на президента Тръмп“, каза Бенчев.

Руският нефт вече е отчетен от пазара

По отношение на руския нефт Бенчев заяви, че пазарът отдавна е възприел липсата на сериозни количества или поне променения начин, по който те се движат. „Пазарът отдавна възприе липсата на сериозни количества руски нефт или поне начина на придвижването му - чрез сенчест флот или други по-специфични методи“, каза той.

Според него по-големите очаквания са били свързани с готовите нефтопродукти като бензин и дизел, но там ефектът също е по-ограничен. „Това не само че няма да се случи, но дори индийски продукти отиват за Русия. Отражението ще бъде сравнително малко“, обясни Бенчев.

Той допълни, че основните продукти, които липсват в Европа и Азия, са керосинът и други рафинирани продукти, но и там цените вече са се успокоили. Големият извод от думите му е, че България има шанс да спечели от газовото си положение, ако действа умно, докато при петрола рискът идва основно от Близкия изток и несигурността около танкерните маршрути.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com