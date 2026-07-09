Реакциите на бензиностанциите, войната пак заплашва горивата

След поредната размяна на удари президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви край на примирието с Иран. Това се случи вчера на срещата на върха на НАТО в Анкара и веднага върна въпроса за цените на горивата в разгара на летните пътувания. Пазарите тъкмо се бяха успокоили след предишната вълна на напрежение, но новата ескалация отново поставя под натиск петрола и очакванията на шофьорите. Засега обаче на колонките в България няма рязък скок.

Цените остават сравнително спокойни

На една от бензиностанциите в София тази сутрин бензинът струва 1,43 евро за литър, а дизелът - 1,48 евро. Според управителя на обект в столицата Юлиан Вълчев тези нива все още отразяват предишното поевтиняване на петрола, а не новото напрежение в Близкия изток.

„Тези цени са вследствие на понижаването на цените на петрола. Има понижаване на цената на масовия бензин с около 2 цента. Тази седмица не очакваме повишаване на цените, защото все още ползваме петрола и крайния продукт на старите цени“, каза Юлиан Вълчев пред бТВ.

Той не се ангажира с прогноза дали горивата ще поскъпнат скоро. Причината е, че ефектът от подобни геополитически кризи обикновено не се появява веднага на колонките, а зависи от цената на суровия петрол, курса на долара, доставките и вече купените количества гориво.

Какво показва „Фюело“

Проверка в платформата „Фюело“ показва, че през последните дни цените на основните горива в България са по-скоро стабилни, отколкото панически нагоре. За 7 юли средната цена на бензин А95 е 1,48 евро за литър, а на дизела - 1,50 евро за литър. На 8 юли бензин А95 остава 1,48 евро, докато дизелът е отчетен на 1,51 евро, с повишение от 1 цент. В актуалната справка на „Фюело“ бензин А95 отново е около 1,48 евро за литър, а дизелът - около 1,50 евро, което означава, че засега няма ударно поскъпване след новината за Иран.

Диапазонът между отделните обекти обаче остава широк - при А95 платформата отчита цени от около 1,30 до 2,17 евро за литър, а при дизела - от около 1,36 до 2,31 евро за литър, което прави избора на бензиностанция особено важен за пътуващите.

Къде е рискът за шофьорите

Най-големият риск не е днешната цена, а това как ще реагира петролният пазар, ако напрежението между Вашингтон и Техеран продължи. Иран е ключов фактор в региона, а всяка заплаха за маршрутите през Близкия изток може бързо да влезе в цената на суровината. Това не означава автоматично поскъпване още тази седмица, но означава, че пазарът ще следи всяка нова атака, всяко изявление на Тръмп и всяка реакция на Техеран.

За българските шофьори моментът е чувствителен, защото съвпада с активния летен сезон. Хиляди семейства пътуват към морето, планината или чужбина, а дори няколко цента нагоре при бензина и дизела се усещат при дълъг маршрут. Засега обаче търговците по-скоро работят със стари доставки и не очакват незабавен ценови удар.

Петролната тревога се връща

Краят на примирието с Иран не е просто дипломатическа новина. Той е сигнал към пазарите, че спокойствието може да се окаже кратко. Ако конфликтът остане ограничен, горивата у нас може да запазят сегашните нива още известно време. Ако обаче напрежението в Близкия изток се разрасне, колонките ще бъдат едно от първите места, където шофьорите ще усетят цената на новата криза.

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