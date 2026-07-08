Обрат със земеделската земя у нас

През 2025 г. средната цена на сделките с ниви в България възлиза на 842,61 евро (1648 лв.) за един декар, което е спад от 3,3 на сто спрямо 2024 година, съобщи Националният статистически институт. В сравнение с предходната година е регистрирано понижение в цените на сделките с ниви в четири статистически района на страната: Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Югозападен район. Увеличение е регистрирано в Северозападен и Южен централен район.

Справка в НСИ показва, че през през 2024 година средната цена на сделките с ниви е била 867,66 евро (1697 лв.) за един декар - ръст от 5,9 на сто спрямо 2023 година. Спрямо предходната година е било отчетено повишение в цената на сделките в районите: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Югозападен район, а намаление е имало в Южен централен район.

През 2025 година средната цена за наем/аренда на един декар ниви възлиза на 26,08 евро (51 лв.), което е с 12,1 на сто по-малко спрямо 2024 година. Спрямо предходната година е налице понижение в средната цена във всички райони, като най-голям спад е отчетен в Североизточен район - с 15,2 на сто.

През 2024 година средната цена за наем/аренда е била 30,68 евро (60 лв.), което е било с 3,2 на сто по-малко спрямо 2023 година. На годишна база понижение в средната цена за наем/аренда е било отчетено в Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен район, а в Северозападен и Югозападен район средната цена е била без промяна.

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