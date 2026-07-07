Йотова видя български пробив в Космоса. ЕндуроСат вече мисли и за отбрана

Президентът Илияна Йотова посети космическия център на българската компания „ЕндуроСат“ и наблюдава на живо изстрелването на 10 спътника, разработени и произведени у нас. Мисията тръгна от военновъздушната база „Ванденбърг“ в Калифорния и беше осъществена с ракети-носители на „Спейс Екс“.

Домакин на посещението беше основателят и изпълнителен директор на компанията Райчо Райчев. Той представи пред държавния глава развойната и производствената дейност на най-големия космически център в Източна Европа.

„ЕндуроСат“ има офиси и в чужбина, но основният развоен център, пълното производство и финалните квалификации за полет се извършват в София. Там е изградена и цялата екосистема на ключови доставки и производства, която позволява на компанията да подготвя космически мисии от България.

Компанията работи с водещи организации в световната космическа индустрия и вече има над 100 успешни мисии в орбита. Новото изстрелване на 10 спътника е пореден знак, че България не е само участник в космически проекти, а място, където се създават технологии за реални мисии.

Сред следващите амбиции на „ЕндуроСат“ е производство на по-голям клас спътници - от 150 кг до 5 тона. Компанията планира и навлизане в сектора на отбраната, където космическите технологии стават все по-важни за сигурността, комуникациите и наблюдението.

Един от големите бъдещи проекти е превръщането на бившето летище „Доброславци“ в мащабен космически и технологичен кампус. „ЕндуроСат“ инвестира и в подготовка на кадри чрез специализирани университетски програми за космически инженери.

Заедно с президента Илияна Йотова гост в космическия център беше и вицепремиерът Атанас Пеканов. Посещението постави фокус върху един от най-видимите български технологични успехи - компания, която проектира, произвежда и изпраща в орбита спътници от София.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com