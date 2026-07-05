Президентът към униформените: Бъдете на първа линия за България

Държавният глава Илияна Йотова участва в тържественото отбелязване на 147-ата годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи пред Паметника на Незнайния воин в София. В словото си тя заяви, че празникът на МВР е ден на признателност към всеки полицай, пожарникар и спасител, който не мисли за себе си, а изпълнява дълга си, помагайки на другите.

Йотова постави акцент върху връзката между държавността, законността и сигурността на гражданите. По думите й обществото не може да върви напред без всеотдайността и себеотрицанието на хората в системата.

Празник на дълга и държавността

В обръщението си президентът припомни, че Министерството на вътрешните дела е създадено през 1879 г. от княз Александър I Батенберг като едно от първите министерства след Освобождението. Според Йотова това решение не е случайно, защото още тогава сигурността е била поставена в основата на разбирането за държава.

Тя подчерта, че държавност без законност няма, а законност без сигурност за гражданите остава непълна. Именно затова ролята на МВР продължава да бъде ключова и днес - в среда, в която обществото очаква защита, ред и спокойствие.

„С нас сте, когато е най-трудно“

Йотова отправи думи на признателност към служителите на МВР, които всеки ден са до гражданите в трудни моменти. По думите й често неволята среща хората със всеотдайността, смелостта и личния кураж на униформените.

„Всеки ден с възхищение слушаме за тихия героизъм на мъжете или на жените в униформа, които не търсят прожекторите и не искат слава, но знаят, че най-голямото призвание в човешкия живот е да подадеш ръка на нуждаещия се“, заяви държавният глава.

Тя посочи, че празникът е признание не само за професионализма, а и за човешката готовност да се поеме риск в името на другите. Според Йотова без тази всеотдайност и без това себеотрицание нито едно общество не може да върви уверено напред.

Правова държава и битка с престъпността

Президентът подчерта, че България е изправена пред голямата трудност отново да повярва, че може да бъде правова държава, справила се с престъпността. Тя заяви, че очаква служителите на МВР да продължат да бъдат на първа линия - в борбата срещу престъпността, в охраната на границите и в спасяването на човешки животи.

Йотова се обърна и към ръководството на министерството, като посочи, че разчита на министъра на вътрешните работи, на ръководството и на служителите в системата с достойнство да осигурят на хората спокоен живот според законите на държавата.

Благодарност към семействата

Държавният глава благодари и на семействата на работещите в МВР за куража, търпението и подкрепата, които им дават. Тя пожела на униформените да се прибират у дома здрави и невредими, да запазят смелостта си и да бъдат пример за своите деца и семейства.

Посланието на Йотова прозвуча като тържествено признание към хората, които често остават зад кадър, но са първи там, където има опасност, престъпление, бедствие или човешка беда. В деня на професионалния празник на МВР държавният глава постави най-важния акцент - сигурността не е абстрактна дума, а всекидневна служба, която изисква характер, дисциплина и готовност за саможертва.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com