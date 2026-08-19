Горещо от военния министър. Има ли заплаха за България

Няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Това обяви пред Bulgaria On Air военният министър Димитър Стоянов.

Думите му идват в отговор на статията на Financial Times, в която се твърди, че Иран обмисля нападения срещу американски бази в Европа, споменавайки и България.

"Министерството на отбраната работи с конкретни данни от службите. И днес съм запитал българските служби, идващата информация е съществено различна от тази във Financial Times. Такива публикации единствено могат да притеснят българското гражданство. Рискът е изключително нисък, няма пряка заплата за България", заяви военният министър.

Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че в района на Безмер, където има разположени военни самолети на САЩ, са предприети засилени мерки за сигурност още при пристигането на машините от Вашингтон.

"Следим постоянно ситуацията и процесите. Ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен интензивни спрямо нивото на заплаха към момента", подчерта министърът на вътрешните работи.