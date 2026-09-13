Предупреждение. Тези части на страната може да пламнат
заради засушаването рискът остава висок
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заради засушаването рискът остава висок
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Такива бяха прогнозите и на синоптиците
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