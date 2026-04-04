Страната се сбогува с легендата Борислав Михайлов (СНИМКИ)

България се сбогува с най-успешния си вратар и легендарен капитан на националния отбор по футбол Борислав Михайлов.

Поклонението се състоя в препълнения храм "Света София", където множество хора от футболния и обществения живот се събраха, за да го изпратят в последния му път.

Михайлов си отиде от този свят на 31 март на 63-годишна възраст, след тежък инсулт. Преди 130 дни бе приет по спешност в болница, но така и не успя да излезе от комата.

На поклонението дойде семейството на Михайлов - неговата съпруга - Мария Петрова, както и децата му Николай, Елинор и Бисера.

Там се събраха и момчетата от "златното поколение" - Христо Стоичков, Емил Костадинов, Боримиров.

Христо Стоичков и Красимир Балъков поднесоха венец, видимо разстроени от смъртта на легендарния ни вратар.

Венци бяха изпратени и от президента на ФИФА Джани Инфантино, пише Bulgaria ON AIR.

На поклонението пред пристигнаха всички негови бивши съотборници от САЩ'94, както и Стефка Костадинова, Емил Велев, Константин Баждеков и др.

Щастлив съм, че Боби изведе България до първата победа на Световно. Той ще остане като човека, който ни обедини. Никога не сме се делели на групи, а Боби направи, така че цяла България да се гордее, каза Стоичков.

"Винаги ще го помним с усмивка. Дано и поколенията да го помнят, дано да имаме повече такива големи хора като него - големият Боби Михайлов, Капитанът", каза певецът Орлин Горанов.

