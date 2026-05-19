ЦСКА може да загуби най-добрия си играч през този сезон. Става въпрос за Джеймс Ето'о, пише Мач Телеграф. Кандидатите за него се роят с всеки изминал ден. Както е известно, до този момент той не е подновил с „червените“ и това го прави още по-апетитна хапка. Вчера стана ясно, че сериозен интерес към него проявява един от грандовете на Белгия – Гент.

Новината съобщи журналистът Сайден Ромеро в платформата Х. Той се смята в добре запознат с намеренията на клубовете в Нидерландия и Белгия. „Индианците“ гледали доста сериозно на възможността да привлекат звездата на „армейците“, защото им предстои да градят нов отбор. Те обаче ще наддават за подписа му с клубове от Нидерландия и Чехия. Цървена звезда също проявява сериозен интерес към аса на ЦСКА.

Припомняме, че халфът има някаква странна клауза в изтичащия си договор, според която контрактът може да се удължи с една година, ако и двете страни кажат „да“. Обикновено подобни клаузи винаги са в полза на клуба, но предишните директори на „армейците“ очевидно не са били наясно със световните практики.

